RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Названо симптом Омікрона, який можна помітити під час святкової вечері

Автор: Тетяна Самарук

Під час святкової вечері людина може помітити у себе симптоми, які можуть свідчити про зараження штамом Омікрон. Зокрема, вчені заявили про проблему таку, як втрата апетиту.

Про це пише medikforum.

Так, втрата апетиту, ймовірно, одна з найнеприємніших речей, які можуть статися під час святкової вечері. Заразившись коронавірусом, ви не зможете насолодитися частуванням, бажання щось пробувати виявиться атрофованим.

До того ж при зараженні Омікроном може втратитись нюх та почуття смаку. Такі симптоми можна також помітити під час святкової вечері.

Аносмія є одним із класичних ознак зараження, у деяких випадках вона може тривати ще багато тижнів після закінчення інфекції. Вчені заявили, що при зараженні новим штамом класичні симптоми інфекції відчувають близько 50 відсотків хворих людей. Також вони стикаються з лихоманкою та кашлем.

Окрім того, все більше людей, які заразились Омікроном, відчувають стан, що нагадує застуду. Відчувається біль у горлі, нежить, головний болт, чхання та слабкість.

Як захиститись від зараження

Найперше, що ви можете зробити, — це зменшити ризик зараження вірусом. Щоб уберегти себе та своїх близьких, переконайтеся, що ви:

  • носите маску, яка прикриває ніс і рот;
  • дотримуєтеся дистанції щонайменше 1 м від інших людей;
  • уникаєте погано провітрюваних приміщень та місць скупчення людей;
  • відкриваєте вікна, щоб покращити вентиляцію у приміщенні;
  • регулярно миєте руки;
  • вакцинуйтеся.

Раніше ми повідомляли, що штам "Омікрон" вперше зафіксували в Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ сказали, скільки випадків "Омікрону" виявили в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Омикрон