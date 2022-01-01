Назван симптом Омикрона, который можно заметить во время праздничного ужина

Так, потеря аппетита, вероятно, одна из самых неприятных вещей, которые могут произойти во время праздничного ужина. Заразившись коронавирусом, вы не сможете насладиться угощением, желание что-то пробовать окажется атрофированным.

К тому же при заражении Омикроном может потеряться обоняние и чувство вкуса. Такие симптомы можно также заметить во время праздничного ужина.

Аносмия является одним из классических признаков заражения, в некоторых случаях она может длиться еще много недель после окончания инфекции. Ученые заявили, что при заражении новым штаммом классические симптомы инфекции испытывают около 50 процентов больных людей. Также они сталкиваются с лихорадкой и кашлем.

Кроме того, все больше людей, заразившихся Омикроном, испытывают состояние, напоминающее простуду. Ощущается боль в горле, насморк, головной болт, чихание и слабость.

Как защититься от заражения

Самое первое, что вы можете сделать, — это уменьшить риск заражения вирусом. Чтобы уберечь себя и своих близких, убедитесь, что вы: