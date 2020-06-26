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Названо найкорисніший овоч: наситить, допоможе схуднути і захистить чоловіків

STYLERЖиття    26.06.2020 - 19:02
Названо найкорисніший овоч: наситить, допоможе схуднути і захистить чоловіків
Названо найкорисніший овоч (фото: freepik)

Вчені назвали суперовоч, який містить найбільшу кількість корисних речовин

Лікарі назвали найбільш корисний овоч, який до того ж смачний і доступний українцям - особливо в літній сезон. Мова йде про цвітну капусту. Вона містить унікальні рослинні сполуки, які в рази знижують ризик розвитку ряду захворювань, включаючи хвороби серця, діабет і рак, у тому числі чоловічу онкологію - рак простати.

Дієтологи цінують цей овоч і рекомендують сміливо додавати в раціон тим, хто дотримується дієти. Адже в цвітній капусті мало калорій, але дуже багато корисних речовин. Фактично, вона містить всі вітаміни і мінерали, які потрібні нашому організму. Овоч дуже багатий на вітаміни С, К, B6, калій, марганець, магній, фосфор, пише Healthline.

Цвітна капуста досить багата клітковиною, що корисно для здоров'я в цілому. Так, в одній чашці (128 грамах) овоча міститься 10% добової норми клітковини. Клітковина важлива, тому що вона живить здорові бактерії в кишечнику, які допомагають зменшити запалення і поліпшити травлення.

А споживання достатньої кількості клітковини може допомогти запобігти розладам травлення, таким як запори, дивертикуліт та запальні захворювання кишечника. Дієта з високим вмістом клітковини, такій як у цвітній капусті, пов'язана з більш низьким ризиком розвитку ряду захворювань, включаючи хвороби серця, рак і діабет, ожиріння.

Цікаво, що цвітну капусту не даремно називають так. Хоча овоч і нагадує суцвіття, городники з досвідом знають, що крім класичної білої капусти, вона також може бути оранжевого, фіолетового й зеленого кольору.

Названо найкорисніший овоч: наситить, допоможе схуднути і захистить чоловіків

Різноманітність цвітної капусти (фото: pixabay.com)

Цвітна капуста є відмінним джерелом антиоксидантів, які захищають клітини організму від шкідливих вільних радикалів і запалення. Ці речовини уповільнюють зростання ракових клітин, особливо товстої кишки, легенів, молочної залози і простати.

Крім того, овоч багатий холіном - живильною речовиною, з дефіцитом якого стикаються багато людей. Холін бере участь в розвитку мозку і виробництві нейротрансмітерів, необхідних для здорової нервової системи. Більш того, він допомагає запобігти накопиченню холестерину в печінці. А люди, що споживають недостатньо холіну, мають більш високий ризик захворювань печінки і серця, на додаток до неврологічних розладів, таких як слабоумство і хвороба Альцгеймера.

Відзначимо також, що цвітну капусту легко додати в свій раціон. Це смачно, легко приготувати і може замінити продукти з високим вмістом вуглеводів в декількох рецептах.

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Автор: Styler

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