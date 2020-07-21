Названо найкорисніший хліб, який позбавить вас від зайвої ваги

Хліб є одним з найстаріших продуктів харчування, який через багато тисячоліть ми продовжуємо цінувати, любити і вживати. Але для тих, хто стежить за своєю вагою, хліб часто опиняється під забороною. Дієтологи кажуть, що хліб на хліб не схожий, а правильний хліб не тільки не додасть зайвого, але і зробить вас здоровішими та стрункішими.

Насправді, першим ворогом фігури є білий хліб з борошна вищого сорту - способу обробки, при якому в борошні не залишається білків, вітамінів і мінералів. Зате в такому продукті багато вуглеводів - це дає відчуття швидкого насичення, але уповільнює травні процеси всередині організму.

Але у світі існує близько 500 різновидів хліба, деякі з яких можна спекти вдома - в хлібопічці або навіть духовці. Нижче перераховані 10 видів хліба, які поліпшать травлення і працездатність мозку, підвищать імунітет, знизять ризик формування діабету II типу, серцевих хвороб, раку і навіть допоможуть скинути вагу, пише nyamkin.

Хліб з цілісної пшениці

Мабуть, найпоширеніший з усіх корисних видів хліба. Секрет продукту - простий - для нього беруть всі частини пшеничного зерна, що значно підвищує його цінність.

Вживання такого хліба покращує травлення, знижується ризик виникнення ожиріння, запорів, серцевих хвороб і раку.

Але важливо знати, що представлений на прилавках продукт під виглядом хліба з цільної пшениці насправді містить лише 10-40% цільнозернового борошна. Шукайте хліб, приготовлений з 100% цільнозернового борошна.

Хліб Єзекіїля

Його готують за рецептом, описаним в Біблії. До складу продукту входять цільні зерна пшениці, ячменю, проса, спельти (дикої пшениці), сочевиці і квасолі. Для виготовлення "єзекіїля" використовуються цільні зерна, які знаходяться в процесі проростання, а також закваска (дріжджі не використовують).

Особливість цього хліба в тому, що він містить всі дев'ять незамінних амінокислот. Це робить його відмінним джерелом готових білків і ідеальною їжею для веганів. При регулярному вживанні єзекіїля зміцнюється імунна система, поліпшується ступінь цукру і холестерину, шкіра стає здоровою і пружною.

Цільнозерновий хліб з пророщеної пшениці

Такий хліб випікають з цільнозернових культур, які пройшли процес проростання. Річ у тому, що в процесі проростання змінюється хімічний склад зерна - внаслідок чого поживні речовини легше засвоюються, а при цьому знижується концентрація глютену.

При регулярному споживанні такого хліба поліпшується травлення, знижується вага тіла і зменшується ризик розвитку низки хронічних хвороб, знижується ризик формування серцевих і ракових хвороб.

Хліб із лляним насінням

Для цього хліба в цільнозернові злакові культури додають насіння льону. Що підвищує вміст в ньому вітамінів, мінералів, антиоксидантів і ненасичених жирних кислот omega-3.

Регулярне вживання такого продукту покращує імунну і травну системи, підвищує активність мозку, а також знижує ймовірність виникнення запорів, інфаркту, інсульту й раку.

Вівсяний хліб

У такий хліб додають вівсянку, цільнозернове борошно, дріжджі, воду і сіль. Оскільки вівсянка багата вітамінами, мінералами і антиоксидантами - позитивний ефект від вживання такого хліба збільшується.

Також вівсянка містить бета-глюкан - тип розчинних волокон, які надають надзвичайно сприятливий ефект на рівень холестерину. Регулярне вживання знижує "поганий" холестерин, нормалізує цукор, сприяє схудненню, а також знижує ризик формування серцево-судинних хвороб та раку товстої кишки.

Житній хліб

Такий хліб готують з житнього борошна - в ідеалі з пророщених зерен жита і насіння кмину. Такий хліб дає більше ситості, що, своєю чергою, веде до зменшення споживання калорій і поліпшення маси тіла.

Регулярний прийом такого хліба зменшить відчуття голоду, поліпшується гормональний баланс і знижується ризик виникнення ожиріння. Також житній хліб знижує ризик виникнення жовчних каменів, регулює рівень холестерину.

Хліб на живий заквасці (бездріжджовий)

Для приготування такого хліба використовуються злакові культури, які пройшли ферментацію. Цей процес приводить до утворення живих бактерій, вони ж дозволяють тесту "піднятися".

Цей хліб містить велику кількість пробіотиків і пребіотиків. Що допомагає поліпшити травну систему, функцію мозку і зміцнити імунну систему. Вживання хліба на живий заквасці регулює ступінь цукру, покращує функцію травної системи, посилює імунітет, зменшує ризик формування серцевих і ракових захворювань, уповільнює процеси старіння, а також допомагає схуднути.

Безглютеновий хліб

Такий хліб готують з муки зернових без глютену, тобто без пшениці, ячменю та жита. Для нього використовують рисове, кукурудзяне, кокосове або мигдалеве борошно.

Вживати його рекомендують людям, що страждають непереносимістю глютену. Найкраще безглютеновий хліб, який роблять з нерафінованого борошна і без додавання цукру.

Такий хліб багатий клітковиною, допоможе знизити вагу, а також зменшить ризик формування діабету II типу, раку і хвороб серця.

Хліб з коричневого рису

Такий хліб готують з муки коричневого рису. Він багатий вітамінами, мінералами, антиоксидантами і білками. Такий продукт дасть ситість і енергію на тривалий період, а також може допомогти в боротьбі із зайвими кілограмами. Цей хліб також не містить глютену.

Хліб з коричневого рису регулює рівні холестерину і цукру, знижує ризик тяжких захворювань, а також допоможе схуднути.

Хліб Палео

Такий хліб можна вживати регулярно, адже він є одним з найбільш корисних. Палео готують з горіхів, насіння і яєць. Він багатий вітамінами, мінералами, антиоксидантами, корисними жирами, і білками.

Він допоможе зменшити вагу тіла, зміцнити імунітет, поліпшити травлення і знизити ризик формування серцевих і ракових недуг.

Раніше ми писали про дефіцит вітаміну, який призводить до випадання волосся.

Також лікарі назвали жирні продукти, від яких не можна відмовлятися.