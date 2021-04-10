Назван самый опасный маринад для шашлыков: при жарке выделяются канцерогены

С приходом в Украину весеннего тепла, многие отправляются на природу, чтобы приготовить мясо на мангале. Шашлык на дровах на природе - отличное времяпрепровождение выходного дня, но такое блюдо может нанести вред здоровью. Особенно если его неправильно замариновать. Какие ингредиенты для этого могут нести потенциальную опасность - читайте ниже в материале.

По словам врача-диетолога Ирины Морозовой, самыми опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса или майонеза.

Майонез при влиянии высоких температур выделяет канцерогенные вещества, кроме того, он очень жирный, а злоупотребление уксусом приводит к проблемам с ЖКТ и почками.

"Я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе - это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", - отметила врач.

Если же мариновать мясо в уксусе, можно столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта и почек. Причем тот же майонез, помимо других компонентов, содержит в себе уксус.

Не рекомендует врач использовать еще один довольно распространенный маринад - кефир. Хотя, считается, что он делает мясо мягким.

Дело в том, что кефир препятствует усваиванию организмом железа и белка, содержащегося в мясе.

"Мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного - ни белка, ни микроэлементов", - говорит Морозова.

Вместо этого врач предложила отличную альтернативу - "здоровый маринад" на основе тмина, лука, зелени и трав.