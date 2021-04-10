ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Назван самый опасный маринад для шашлыков: при жарке выделяются канцерогены

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 12:25
Назван самый опасный маринад для шашлыков: при жарке выделяются канцерогены Фото: Шашлык с этим маринадом очень опасен (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

С приходом в Украину весеннего тепла, многие отправляются на природу, чтобы приготовить мясо на мангале. Шашлык на дровах на природе - отличное времяпрепровождение выходного дня, но такое блюдо может нанести вред здоровью. Особенно если его неправильно замариновать. Какие ингредиенты для этого могут нести потенциальную опасность - читайте ниже в материале.

Об этом пишет golos.ua.

По словам врача-диетолога Ирины Морозовой, самыми опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса или майонеза.

Майонез при влиянии высоких температур выделяет канцерогенные вещества, кроме того, он очень жирный, а злоупотребление уксусом приводит к проблемам с ЖКТ и почками.

"Я нередко сталкиваюсь с тем, что шашлык маринуют в майонезе - это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье. При воздействии высоких температур майонез выделяет канцерогенные вещества, не говоря уже о том, что такое количество жиров просто неприемлемо", - отметила врач.

Если же мариновать мясо в уксусе, можно столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта и почек. Причем тот же майонез, помимо других компонентов, содержит в себе уксус.

Не рекомендует врач использовать еще один довольно распространенный маринад - кефир. Хотя, считается, что он делает мясо мягким.

Дело в том, что кефир препятствует усваиванию организмом железа и белка, содержащегося в мясе.

"Мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного - ни белка, ни микроэлементов", - говорит Морозова.

Вместо этого врач предложила отличную альтернативу - "здоровый маринад" на основе тмина, лука, зелени и трав.

Ранее врачи рассказали также, кому категорически нельзя есть селедку, поскольку это чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь шашлык
LITE
Астролог приоткрыла секрет, какую девушку выберет "Холостяк" Михаил Заливако
Астролог приоткрыла секрет, какую девушку выберет "Холостяк" Михаил Заливако