Названий ризик смерті від нового штаму коронавірусу: у чому його особливість

Останні дані викликають занепокоєння, але для того, щоб зробити висновки, "необхідно виконати ще більшу роботу", говорить Муге Чевік, дослідник громадської охорони здоров'я з Університету Сент-Ендрюса, який базується в Единбурзі, Великобританія.

3 лютого дослідники з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM) опублікували аналіз деяких з випадків захворювання новим штамом коронавірусу, який передбачає, що ризик смерті від нього приблизно на 35% вище, ніж від його версії, що поширилася з Китаю в грудні 2019.

У реальності це значить, що для людей віком 70-84 років ймовірність летальних випадків збільшується приблизно з 5% до більш ніж 6%. Для тих, хто старше 85 років, ризик підвищується з 17% до майже 22%. Для дослідження вчені проаналізували результат хвороби для більш ніж 850 тисяч підтверджених випадків.

"Це дає переконливі докази того, що дійсно існує підвищена смертність від нового грипу", – говорить Хенрік Сальє, епідеміолог інфекційних захворювань з Кембріджського університету, Великобританія.

Новий штам, що з'явився у Великобританії у вересні 2020 року, розповсюдився в більш ніж 30 країнах.