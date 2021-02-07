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Названий ризик смерті від нового штаму коронавірусу: у чому його особливість

Автор: Анна Кисельова

Вчені опублікували дані про те, що варіант SARS-CoV-2 B. 1.1.7, який швидко поширюється, збільшує ризик смерті від COVID-19 у порівнянні з попередніми варіантами коронавіруса. Але деякі вчені попереджають, що останнє дослідження є попереднім і досі не доводить остаточно, чи є цей варіант інфекції більш смертоносним або просто поширюється швидше і таким чином досягає більшого числа вразливих людей.

Деталі дослідження опубліковані в науковому журналі The Nature.

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Останні дані викликають занепокоєння, але для того, щоб зробити висновки, "необхідно виконати ще більшу роботу", говорить Муге Чевік, дослідник громадської охорони здоров'я з Університету Сент-Ендрюса, який базується в Единбурзі, Великобританія.

3 лютого дослідники з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM) опублікували аналіз деяких з випадків захворювання новим штамом коронавірусу, який передбачає, що ризик смерті від нього приблизно на 35% вище, ніж від його версії, що поширилася з Китаю в грудні 2019.

У реальності це значить, що для людей віком 70-84 років ймовірність летальних випадків збільшується приблизно з 5% до більш ніж 6%. Для тих, хто старше 85 років, ризик підвищується з 17% до майже 22%. Для дослідження вчені проаналізували результат хвороби для більш ніж 850 тисяч підтверджених випадків.

"Це дає переконливі докази того, що дійсно існує підвищена смертність від нового грипу", – говорить Хенрік Сальє, епідеміолог інфекційних захворювань з Кембріджського університету, Великобританія.

Новий штам, що з'явився у Великобританії у вересні 2020 року, розповсюдився в більш ніж 30 країнах.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Міністерство може надати доступ до вакцин проти коронавірусу 21 млн громадян. Однак українці поки не готові вакцинуватися.

Зазначимо, МОЗ запустить інформаційний портал про вакцинацію від коронавірусу. Відбудеться запуск першої версії ресурсу.

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