Назван риск смерти от нового штамма коронавируса: в чем его особенность

Последние данные вызывают беспокойство, но для того, чтобы сделать выводы, “необходимо проделать еще большую работу”, говорит Муге Чевик, исследователь общественного здравоохранения из Университета Сент-Эндрюса, который базируется в Эдинбурге, Великобритания.

3 февраля исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) опубликовали анализ некоторых из случаев заболевания новым штаммом коронавируса, который предполагает, что риск смерти от него примерно на 35% выше, чем от его версии, распространившейся из Китая в декабре 2019.

В реальности это значит, что для людей в возрасте 70-84 лет вероятность летальных случаев увеличивается примерно с 5% до более чем 6%. Для тех, кто старше 85 лет, риск повышается с 17% до почти 22%. Для исследования ученые проанализировали исход болезни для более чем 850 тысяч подтвержденных случаев.

"Это дает убедительные доказательства того, что действительно существует повышенная смертность от нового штамма", – говорит Хенрик Салье, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Кембриджского университета, Великобритания.

Новый штамм, появившийся в Великобритании в сентябре 2020 года, распространился в более чем 30 странах.