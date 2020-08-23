Названий несподіваний продукт, який може бути переносником коронавіруса

Дослідники назвали продукт, який може бути переносником коронавіруса, попри умови зберігання. Нове дослідження показало, що коронавірус може "виживати" на замороженому м'ясі й рибі протягом трьох тижнів. Так, дослідники вважають, що саме це є причиною нових спалахів епідемії в країнах, у яких не було випадків захворювання протягом тривалого часу.

Як розповідають вчені, дослідження було присвячено визначенню тривалості життя смертоносного вірусу при різних умовах. В ході дослідження були нарізані окремі скибочки лосося, курки та свинини із супермаркетів Сінгапуру, до них був доданий зразок вірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Потім ці продукти помістили в морозильні камери від -4 °C, що є стандартною температурою охолодження, і до -20 °C, яка є стандартною температурою замерзання. Через 3 тижні від початку дослідження вчені виявили активні зразки вірусу на заморожених продуктах.

За словами вчених, передача через заражену їжу не є основним шляхом зараження, але переміщення заражених предметів в регіон, де немає інфекцій, потенційно може спровокувати спалах.

"Потрібно пояснення повторного виникнення спалахів Covid-19 в регіонах з очевидною локальною ліквідацією. Недавні спалахи захворювання сталися у В'єтнамі, Новій Зеландії й деяких частинах Китаю, де протягом декількох місяців не було випадків захворювання", - йдеться в дослідженні.

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