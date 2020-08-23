Назван неожиданный продукт, который может быть переносчиком коронавируса

Исследователи назвали продукт, который может быть переносчиком коронавируса, несмотря на условия хранения. Новое исследование показало, что коронавирус может "выживать" на замороженном мясе и рыбе в течение трех недель. Так, исследователи считают, что именно это является причиной новых вспышек эпидемии в странах, в которых не было случаев заболевания в течение длительного времени.

Как рассказывают ученые, исследование было посвящено определению продолжительности жизни смертоносного вируса при различных условиях. В ходе исследования были нарезаны отдельные ломтики лосося, курицы и свинины из супермаркетов Сингапура, к ним был добавлен образец вируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Затем эти продукты поместили в морозильные камеры от -4 °C, что является стандартной температурой охлаждения, и до -20 °C, которая является стандартной температурой замерзания. Через 3 недели с начала исследования ученые обнаружили активные образцы вируса на замороженных продуктах.

По словам ученых, передача через зараженную пищу не является основным путем заражения, но перемещение зараженных предметов в регион, где нет инфекций, может потенциально спровоцировать вспышку.

"Требуется объяснение повторного возникновения вспышек Covid-19 в регионах с очевидной локальной ликвидацией. Недавние вспышки заболевания произошли во Вьетнаме, Новой Зеландии и некоторых частях Китая, где в течение нескольких месяцев не было случаев заболевания", - говорится в исследовании.

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