Назвались новыми скинхедами: в Харьковской области три подростка под инструкциями Telegram-канала, забили до смерти человека

В городе Красноград Харьковской области трое подростков забили 62-летнего мужчину в парке. Все, что происходило, они снимали на видео. В полиции они назвались скинхедами. Также выяснилось, что инструкции они получили через Telegram-канал.

Детали этого преступления рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

В Краснограде посреди дня трое парней в парке напали на 62-летнего мужчину. Он возвращался домой с местного рынка - там зарабатывал ремонтом велосипедов. На полпути школьники сбили жертву с ног и набросились все втроем, избивали жестоко. А все происходящее снимали на видео. Потом убедились в том, что жертва умерла и скрылись.

Благодаря следственной и оперативной работе маленьких садистов удалось обнаружить и задержать. Старшему из них - 15 лет и его зовут Ярослав. Он лидер этой группы. После задержания он заявил, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве.

Убийство они от начала до конца снимали на видео - для подтверждения того, что оно на самом деле было. Ярослав также признался, что вдохновение и инструкции он получал через Telegram-канал об убийствах и маньяках. А видео потом отправил своему виртуальному "другу", который так же увлекался убийствами.

У всех школьников следователи обнаружили эти записи в телефонах. Двум другим участникам - по четырнадцать лет. Марк и Дмитрий теперь говорят, что никого вроде бы не хотели убивать, а только избить.

Однако на видео можно увидеть, что ребята совсем не удивляются и не пугаются того, что натворили. Напротив, когда они поняли, что мужчина уже не дышит, шутили о крематории.

Мать Ярослава воспитывает сына сама и ведет антисоциальный образ жизни. Родители двух других ребят не хотят верить в то, что их дети могли такое сделать.

Следователи будут ходатайствовать о содержании под стражей для всех троих. Сейчас все трое признались в совершении убийства.

"Этих скинхедов мы вычислили, нашли и задержали очень быстро. И могу заверить, кроме реального срока за решеткой такую молодежь больше ничего не ждет. Несмотря на возраст", - говорит Болвинов.

Он также обратился к родителям подростков с очень важной просьбой.

"Обращаюсь ко всем. Сейчас тяжелые времена, даже для взрослых. Хочу обратиться к каждому, у кого есть дети, особенно подростки. Внимание к ним и взаимное доверие помогут избежать худшего. Интернет-среда, общая ситуация в стране и отсутствие контроля могут привести к плохим последствиям. Будьте внимательны, следите за тем, что увлекает ваших детей, с кем они общаются. Берегите их психическое здоровье и будущее", - написал он.