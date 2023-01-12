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Назвали самую лучшую и худшую диеты для похудения в 2023 году

Какая диета стала лучшей в 2023 году (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Американский журнал US News & World Report опубликовал традиционный ежегодный список диет: от лучших до самых плохих. В рейтинг вошли 24 ограничительных рациона.

Об этом сообщает ресурс Health.usnews.

Как оценивали диеты

При оценке диет эксперты учитывают ряд факторов: эффективность группы продуктов, которые она предусматривает, как легко их найти в магазине. Нуждается ли рацион в усилении искусственными витаминами и добавками.

Для рейтинга выбрали только научно обоснованные диеты. Каждая из них получала оценки от группы ведущих экспертов по медицине и диетологии, специализирующихся на диабете, здоровье сердца и снижении веса.

При оценке также считались, насколько безопасен рацион, насколько трудно его соблюдать и способствует ли он здоровому образу жизни.

Какая диета самая лучшая

Уже шестой год подряд лучшей диетой признают средиземноморскую. В нем акцент на блюдах растительного происхождения. То есть в рационе много фруктов, овощей, цельного зерна, семян, орехов и оливкового масла.

В ограниченном количестве можно употреблять масло, сахар, яйца, молочные продукты, птицу или красное мясо. Обязательно в рационе должна быть рыба, у которой много жирной кислоты омега-3.

Средиземноморская диета способствует не только сжиганию лишних калорий, но и снижает риск диабета, повышенного холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака груди. Также этот рацион укрепляет кости и улучшает сердечно-сосудистую систему.

Эта диета заняла 1 место сразу в нескольких категориях:

  • лучшие диеты для здоровья костей и суставов
  • лучшие растительные диеты
  • лучшие диеты для семьи и близких
  • лучшие диеты для здорового питания.

Какая диета самая плохая

По всем критериям оценки меньше всего баллов получило сыроедение. Такой рацион допускает необработанные сырые и не разогретые продукты. Все они должны быть на 100% натуральными и выращены без использования удобрений.

Специалисты пришли к выводу, что придерживаться такой диеты очень сложно из-за большого количества требований. Также нет достаточно доказательств безопасности такого рациона для здоровья.

Рядом с сыроедением оказалась и популярная кето-диета, которая заняла 20 место из 24. Она получила высокую оценку за эффективность, так как позволяет быстро похудеть, но есть сомнения в ее безопасности.

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