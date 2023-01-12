Назвали найкращу та найгіршу дієти для схуднення у 2023 році

Як оцінювали дієти

Під час оцінки дієт експерти враховують низку факторів: ефективність, групи продуктів, які вона передбачає, як легко їх знайти в магазині. Чи потребує підсилення штучними вітамінами та добавками.

Для рейтингу обрали тільки науково обґрунтовані дієти. Кожна з них отримувала оцінки від групи провідних експертів з медицини та дієтології, які спеціалізуються на діабеті, здоров’ї серця та зниженні ваги.

При оцінюванні також зважали на те, наскільки безпечним є раціон, наскільки важко його дотримуватись та чи сприяє він здоровому способу життя.

Яка дієта найкраща

Вже шостий рік підряд найкращою дієтою визнають середземноморську. У ній акцент на стравах рослинного походження. Тобто у раціоні багато фруктів, овочів, цільного зерна, насіння, горіхів і оливкової олії.

В обмеженій кількості можна споживати масло, цукор, яйця, молочні продукти, птицю або червоне м'ясо. Обов'язково у раціоні має бути риба, у якій багато жирної кислоти омега-3.

Середземноморська дієта сприяє не лише спалюванню зайвих калорій, але й знижує ризик діабету, підвищеного холестерину, деменції, втрати пам'яті, депресії та раку грудей. Також цей раціон зміцнює кістки та покращує серцево-судинну систему.

Ця дієта посіла 1 місце одразу у кількох категоріях:

найкращі дієти для здоров'я кісток і суглобів

найкращі рослинні дієти

найкращі дієти для сім'ї та близьких

найкращі дієти для здорового харчування.

Яка дієта найгірша

За всіма критеріями оцінки найменше балів отримало сироїдіння. Такий раціон допускає лише необроблені сирі та не розігріті продукти. Усі харчі мають бути на 100% натуральними та вирощені без використання добрив.

Спеціалісти дійшли висновку, що дотримуватись такої дієти дуже складно через велику кількість вимог. Також немає достатньо доказів щодо безпечності такого раціону для здоров'я.

Поруч з сироїдінням опинилась і популярна кето-дієта, яка посіла 20 місце із 24. Вона отримала високу оцінку від за ефективність, бо дозволяє швидко схуднути, але є сумніви щодо її безпечності.