Назвали найкращу та найгіршу дієти для схуднення у 2023 році

Американський журнал US News & World Report опублікував традиційний щорічний список дієт: від найкращих до найгірших. До рейтингу увійшло 24 обмежувальних раціони.
Про це повідомляє ресурс Health.usnews.
Під час оцінки дієт експерти враховують низку факторів: ефективність, групи продуктів, які вона передбачає, як легко їх знайти в магазині. Чи потребує підсилення штучними вітамінами та добавками.
Для рейтингу обрали тільки науково обґрунтовані дієти. Кожна з них отримувала оцінки від групи провідних експертів з медицини та дієтології, які спеціалізуються на діабеті, здоров’ї серця та зниженні ваги.
При оцінюванні також зважали на те, наскільки безпечним є раціон, наскільки важко його дотримуватись та чи сприяє він здоровому способу життя.
Вже шостий рік підряд найкращою дієтою визнають середземноморську. У ній акцент на стравах рослинного походження. Тобто у раціоні багато фруктів, овочів, цільного зерна, насіння, горіхів і оливкової олії.
В обмеженій кількості можна споживати масло, цукор, яйця, молочні продукти, птицю або червоне м'ясо. Обов'язково у раціоні має бути риба, у якій багато жирної кислоти омега-3.
Середземноморська дієта сприяє не лише спалюванню зайвих калорій, але й знижує ризик діабету, підвищеного холестерину, деменції, втрати пам'яті, депресії та раку грудей. Також цей раціон зміцнює кістки та покращує серцево-судинну систему.
Ця дієта посіла 1 місце одразу у кількох категоріях:
За всіма критеріями оцінки найменше балів отримало сироїдіння. Такий раціон допускає лише необроблені сирі та не розігріті продукти. Усі харчі мають бути на 100% натуральними та вирощені без використання добрив.
Спеціалісти дійшли висновку, що дотримуватись такої дієти дуже складно через велику кількість вимог. Також немає достатньо доказів щодо безпечності такого раціону для здоров'я.
Поруч з сироїдінням опинилась і популярна кето-дієта, яка посіла 20 місце із 24. Вона отримала високу оцінку від за ефективність, бо дозволяє швидко схуднути, але є сумніви щодо її безпечності.
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