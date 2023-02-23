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Auchan официально признали спонсором войны: что это значит

Ашан внесли в список компаний-спонсоров терроризма (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Национальное агентство по противодействию коррупции включили французскую корпорацию Ашан в перечень международных спонсоров терроризма. Как отмечают в НАПК, компания финансирует войну и способствует мобилизации в РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале НАПК.

Основанием для внесения корпорации Ашан в перечень международных спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину компания отказалась от бойкота государства-террориста и не закрыла там свой бизнес.

Также благодаря журналистским расследованиям (The Insider, Le Monde, Bellingcat) стало известно, что с первых дней войны дочерняя компания французского Ашана поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом "гуманитарной помощи", а также помогала с выполнением мобилизационных мероприятий в России.

"Выражение: "Тебя в магазин, как за смертью посылать" еще никогда не был настолько правдивым. Так как некоторые компании действительно приносят смерть и страдания, финансируя войну против Украины, пока продолжают работать в государстве-террористе РФ и платят там налоги", - прокомментировали свое решение в НАПК.

Для французской корпорации Ашан Россия - второй по значимости рынок сбыта после Франции. В 2020 году российский Ашан заплатил 167 млн долларов в российский бюджет.

По подсчетам журналистов эта сумма приравнивается к стоимости 15 самолетов СУ-25, 42 танкам, 222 ракетам "Калибр" или 477 тысячам автоматов АК-74.

"Мы не можем позволить, чтобы Россия продолжила получать эти средства, за которые потом убивает украинцев. Мы хотим, чтобы любой компании было стыдно сотрудничать с убийцами. Институт репутации должен работать, поэтому мы внесли Ашан в перечень международных спонсоров войны", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что спонсорами терроризма были признаны компания Bonduelle, а также Procter&Gamble.

А еще мы писали о том, что разгорелся скандал с корпорацией Ашан.

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