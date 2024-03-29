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Называли "паскудой". На Львовщине дети не ходят в школу из-за буллинга и директора, бившего учеников

Скандал разгорелся еще в прошлом году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В селе Верхняя Яблонька Львовской области дети уже две недели не ходят в школу. Все потому, что в должности директора возобновился мужчина, которого в прошлом году обвиняли в буллинге.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Скандал в школе во Львовской области - с чего все началось

Так, осенью прошлого года дети и родители из села Верхняя Яблонька требовали увольнения директора школы - Ивана Сичака. Тогда Оксана Костив, местная жительница, рассказывала, что в 2021 году мужчина ударил ее сына по голове.

Против директора высказывались и другие родители. Они говорили, что Сичак устраивает буллинг, поэтому они не хотят водить детей в ту школу. После того как часть учеников прекратила ходить на уроки, а сам скандал получил огласку, директора все же уволили. Впрочем, на этом история не закончилась.

Детали скандала (скриншот архивной новости "Суспільного")

Булинг в школе возобновился - дети снова сидят дома

Как оказалось, Сичак окончательно восстановился в должности директора школы по решению Верховного суда. Конечно, это возмутило родителей. Поэтому уже с 17 марта учебное заведение пустое - дети туда не ходят.

"Я не хотел ходить в школу, потому что на меня сильно накричали и называли: "паскуда, иди к доске, ты не будешь переведен в пятый класс", - рассказал мальчик по имени Степан, который там учился.

Мама мальчика прокомментировала скандал (скриншот)

Мальчику не нравилось такое отношение, поэтому мама перевела его в другое учебное заведение. Сама же женщина работает в школе, где оскорбляли ее сына. Она рассказала, что конфликты с директором тянутся годами, недовольных много.

Сам Сичак комментировать свое восстановление в должности не захотел, он игнорировал все звонки от журналистов.

Ситуацию прокомментировал председатель родительского комитета Петр Иванюк, который подтвердил, что взрослые не хотят пускать детей в школу из-за буллинга. К тому же они хотят, чтобы на это обратил внимание местные власти.

"В связи с несогласием, недоверием и неуважением к родителям Сичаком Иваном Николаевичем, был объявлен неоднократный выговор, так как он не появлялся на заслушание отчета о труде, за прогулы на рабочем месте", - зачитал Иванюк текст обращения родителей.

 

Как реагируют местные власти

Инцидент прокомментировал староста общины Михаил Шкитак. Он отметил, что заявление родителей будет рассмотрено.

"Заявление рассматривается в соответствии с законом об обращении граждан. Есть закон, там есть четкие сроки, в эти сроки будет рассмотрено заявление", - заявил Шкитак.

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что военного со служебной собакой не пустили в салон поезда.

Кроме того, ранее стало известно, что школьники смогут зарегистрироваться через "Дію" на НМТ.

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