Назар уже не чувствовал боли. Врачи чудом поставили на ноги выжившего под "гранатопадом" воина ВСУ
Любящий жизнь воин ВСУ Назар Мартын в бою получил тяжелое ранение в позвоночник, после чего не ничего ощущал ниже пояса. Но львовским врачам чудом удалось поставить бойца на ноги.
Историей украинского воина поделились в Первом медицинском объединении Львова.
Детали истории
Назар Мартын до полномасштабного вторжения работал строителем. В сентябре прошлого года его мобилизовали в армию. Служил в Донецкой области.
Тяжелое ранение защитник Украины получил в бою, когда заступал на позицию. Путь к окопу простреливал враг. Когда до укрытия оставались считанные метры, возле Назара раздался взрыв.
Осколок от боеприпаса попал мужчине в хребет. Воин упал и понял, что ничего не чувствует ниже пояса. Сначала подумал, что ему оторвало ноги. Из последних сил на руках раненый защитник пополз в сторону окопа.
Вдруг появился вражеский дрон и начал сбрасывать гранаты на военного. Спина и ноги были иссечены. Назар говорит, что уже не чувствовал боли.
"Я просто стискивал зубы и молился", - сказал защитник.
Боец лежал один в течение 16 часов, пока на помощь ему пришли побратимы. Они четыре часа тянули его к точке эвакуации, где передали парамедикам.
Те уже довезли раненого в ближайший медпункт, где он получил первую помощь.
Продолжение истории
Оттуда военного отправили в Днепр. Он перенес несколько операций. Но местные врачи сохранили жизнь Назара!
Когда им это удалось, бойца отправили дальше во Львов. Уже там нейрохирурги вытащили из его спины осколок, который и обездвижил ему ноги.
В реабилитации воин опередил самые оптимистичные прогнозы медиков, поскольку они думали, что на то, чтобы мужчина смог сидеть, пойдут месяцы.
Защитник сел уже на следующий день после операции на позвоночнике. И вскоре уже даже ходил на костылях.
Реабилитация защитника в центре "Незламні" продолжается. Назар продолжает заниматься с физическим терапевтом.
Благодаря тренировкам он может преодолеть расстояние в 4000 шагов и занимается на беговой дорожке. Мечта Назара - вернуться к профессии строителя.
У 36-летнего Назара Мартына есть жена и дочери-близняшки (фото: facebook.com/1tmolviv)
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