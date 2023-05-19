Назар вже не відчував болю. Лікарі дивом поставили на ноги воїна ЗСУ, який вижив під "гранатопадом"

Спраглий до життя воїн ЗСУ Назар Мартин в бою отримав тяжке поранення в хребет, після чого нічого не відчував нижче пояса. Але львівським лікарям дивом вдалось поставити бійця на ноги.

Деталі історії

Назар до повномасштабного вторгнення працював будівельником. У вересні минулого року його мобілізували до війська. Служив на Донеччині.

Важке поранення армієць отримав в бою, коли заступав на позицію. Шлях до окопу прострілював ворог. Коли до укриття лишалися лічені метри, біля Назара пролунав вибух.

Осколок від боєприпасу влучив в хребет. Воїн упав і зрозумів, що нічого не відчуває нижче пояса. Спершу подумав, що йому відірвало ноги. З останніх сил на руках поранений захисник поповз в бік окопу.

Раптом з’явився ворожий дрон і почав скидати гранати на військового. Спина та ноги були посічені. Назар каже, що вже не відчував болю.

"Я просто стискав зуби і молився", - сказав захисник.

Боєць лежав сам-один протягом 16 годин, поки на допомогу йому не прийшли побратими. Вони чотири години тягли його до точки евакуації, де передали парамедикам.

Вони довезли пораненого в найближчий медпункт, де він отримав першу допомогу.

Продовження історії

Звідти військового відправили до Дніпра. Він переносив операцію за операцією. Місцеві лікарі зберегли Назарові життя.

Коли їм це вдалося, солдата відправили далі у Львів. Вже там нейрохірурги витягли зі спини бійця осколок, який і знерухомив його ноги.

У реабілітації воїн випередив найоптимістичніші прогнози медиків, оскільки вони думали, що на те аби чоловік зміг сидіти, підуть місяці.

Захисник сів вже наступного дня після операції на хребті. І незабаром вже навіть ходив на милицях.

Реабілітація захисника у центрі "Незламні" триває. Назар продовжує займатися з фізичним терапевтом.

Завдяки тренуванням він уже може подолати відстань у 4000 кроків та займається на біговій доріжці. Мрія Назара - повернутися до професії будівельника.

36-річний Назар Мартин має дружину та донечок-двійнят (фото: facebook.com/1tmolviv)