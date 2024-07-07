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Самые злые знаки Зодиака, с которыми лучше не связываться. Проверьте, есть ли вы в списке

Какие знаки Зодиака быстро выходят из себя (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представителей пяти знаков Зодиака считают одними из самых злых. Они очень легко выходят из себя и загораются, словно спички. И уладить конфликт с этими агрессорами бывает непросто.

Какие знаки Зодиака не умеют держать себя в руках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India.

Лев

Представители этого знака Зодиака зависимы от мнения окружающих. Они очень любят похвалу и лесть, а если им этого не дают - Львы моментально выходят из себя. И тогда они готовы рвать и метать, ненавидя всех, кто их затмил. 

Скорпион

Скорпионы весьма терпеливы, они могут долго скрывать свои эмоции. Однако представители этого знака приходят в бешенство, когда сталкиваются с обманом или предательством.  В таких ситуациях лучше держаться от них подальше, в гневе представители этого знака Зодиака очень страшны.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, импульсивны и не умеют ждать. И если Овны не видят желаемого результата, они быстро злятся. Капризы и гнев превращают их в яростных и недовольных жизнью, а потому Овнов лучше не разочаровывать.

Козерог

Представители этого знака не любят, когда что-то идет не по плану. Они обожают графики, четкие стратегии и идеальный результат. И если кто-то подведет Козерогов или просто не будет соответствовать их ожиданиям - скандал может быть очень громким. 

Стрелец

Стрельцы часто кажутся спокойными и закрытыми. Однако это до тех пор, пока кто-то не посягнет на их свободу и независимость. Представители этого знака Зодиака яростно отстаивают личные границы, даже если на них никто не посягает. Достаточно лишь намека.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака закрутят бурный роман до конца лета.

Помимо этого, недавно появился Таро-гороскоп на 7 июля.

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