Почему мы боимся рассыпать соль? Раскрываем секреты давних суеверий

Почему по поводу соли возникло много суеверий

В прошлом, люди считали, что чем больше соли в доме - тем лучше. Они старались иметь много соли, считая, что это привлекаэт удачу и счастье. Такая вера в силу соли имела свои корни в древних обрядах и магических практиках, где соль считалась символом чистоты, защиты от злого глаза и негативной энергии.

Известность соли в быту сохранилась и в современном мире. Многие хозяйки и сегодня хранят дополнительные пачки соли дома, возможно, даже бессознательно соблюдая старинные обычаи. Некоторые считают, что соль способствует сохранению продуктов.

Почему запрещено передавать друг другу соль за столом

Считается, что это действие приносит неудачу. Такое суеверие касается не только ситуаций за обеденным столом, но и на кухне во время приготовления пищи или любой другой ситуации.

Верят, что вместе с солью передается энергетика человека. Если энергетика положительна, тот, кто передает соль, теряет свою жизненную силу, а если отрицательная, человек, берущий соль, принимает эту отрицательную энергию на себя.

Поэтому, когда нужно передать соль, лучше поставить солонку на стол рядом с попросившим вместо того, чтобы передавать ее из рук в руки.

Рассыпал соль - до ссоры

Одно из самых распространенных предрассудков о соли предупреждает, что рассыпающий соль навлекает на себя неприятности. Считается, что это приведет к большим ссорам и недоразумениям в семье.

Это поверье берет свое начало с давних времен, когда соль была дорогой и ее использовали очень осторожно.

В те времена соль была редкостью, даже в богатых домах ее выставляли на стол только по праздникам или когда приходили важные гости. Если гость случайно рассыпал соль, это считалось огромным неуважением к хозяевам.

Соль нельзя одалживать

Существует еще одна примета, возникшая по тем же причинам: соль не следует никому занимать. Если все же нужно одолжить соль, лучше взять за нее символическую монетку, но не принимать возврат долга.

Считается, что давая соль, человек сознательно отдает свое богатство и счастье, обрекая себя на бедность. Кроме того, как уже было сказано выше, вместе с солью передается энергетика, и принимающий соль становится уязвимым к негативным воздействиям. Ведь соль издавна использовалась для приворотов и разных магических ритуалов.

Как привлечь удачу с помощью соли

Многие верят в силу соли, которая может принести удачу и защитить от негативной энергии. Вот несколько способов, чтобы привлечь удачу с помощью соли: