Самые интересные факты о всех знаках Зодиака: вы этого точно не знали

1. В Зодиакальном гороскопе не 12 знаков, а 13. 13 знак - Змееносец.

2. Приблизительно 500 млн человек на нашей планете родились под одним и тем же знаком Зодиака

3. Знаки Зодиака четко распределены по 4 группам, которые отвечают главным стихиям: огонь, земля, воздух и вода

4. На каждый знак Зодиака имеет влияние конкретная планета или звезда. Она же управляет характером знака Зодиака.

5. Первыми небо на 12 секторов поделили древние шумеры. Именно от них походят известные нам названия знаков Зодиака.

6. Знак Весы - единственный неживой знак Зодиака

7. Знак Лев также известен во многих странах как Большой Огонь

8. Знаки Зодиака считаются детьми астрологии

9. 12 знаков Зодиака также символизируют 12 разных этапов жизни

10. Самый сильный знак Зодиака - Овен. Также сильными считаются Козероги, Львы и Скорпионы

11. Идеальная жена по знаку Зодиака - Рак

12. Представители знака Рыбы - самые большие мечтатели и постоянно витают в облаках

13. По некоторым легендам, названия знаков Зодиака возникли после подвигов Геракла

14. Самые большие долгожители по знаку Зодиака - Дева

15. Зодиакальное созвездие начинается с Овна

16. Представители этого знака считаются самыми темпераментными

17. Самый коварный знак Зодиака - Скорпион

18. Самые верные знаки Зодиака - Дева и Телец

19. Самым привлекательным во всем зодиакальном созвездии считается Стрелец

20. Самыми лучшими - Телец и Весы

21. Большинство счастливчиков родились под знаком Близнецы. А еще представители этого знака считаются самыми общительными.

22. Львы отличаются самым большим эгоизмом

23. Самый скрытный знак - Козерог

24. Гении чаще всего рождаются под знаком Водолея

25. Замыкают зодиакальное созвездие Рыбы и считается, что они обладают хотя бы одним качеством всех остальных знаков.

26. У каждого знака Зодиака есть собственные метафизические свойства

27. Больше всего рискуют в жизни Овны и Тельцы. И представители именно этих знаков чаще кончают жизнь самоубийством.

28. Самые скромные - Водолеи. У них же самые специфические вкусы.

29. Знак Зодиака Рак - это точка летнего солнцестояния

30. Самые противоречивые - Рыбы

31. Тельцы любят поесть и поэтому чаще других страдают от лишнего веса, а еще они не замечают годы своей жизни.

32. Стрельцы никогда не думают о старости - они вечно молоды

33. Самая опасная энергетика - у Скорпионов. Именно они чаще всего становятся гипнотизерами и магами.