Самый трендовый аксессуар на сумку в 2025 году: вы удивитесь, когда увидите его!

Что такое лабубу

Лабубу (LABUBU) - это персонаж, созданный художником Кассингом Луном в 2015 году. Он создал волшебный мир фей, который охватывал три иллюстрированные книги, вдохновленные скандинавской мифологией. Создавая мир, он населял свои истории как добрыми, так и злыми магическими существами, которых назвал монстрами. В этой истории имя самого выдающегося персонажа - Лабубу.



Самый трендовый аксессуар на сумку (pinterest.com)

В 2019 году Ланг начал сотрудничать с PopMart, чтобы воплотить своего персонажа в жизнь в виде плюшевых и виниловых фигурок. На сайте лабубу описывают как "маленькое чудовище с высокими, заостренными ушами и зазубренными зубами".



Лабубу (pinterest.com)

Лабубу - это девочка, милая, пушистая и игривая. Сделанная из плюшевого набивного материала и с лицом, ушами, руками и ногами из смеси ПВХ /полиэстера, она одновременно и приятная, и прочная, идеально подходит для декоративной подвески на сумку.



Брелок на сумку лабубу (pinterest.com)

Почему брелок с лабубу стал трендом в 2025 году

Labubu стал не только популярным сувениром, но стильным аксессуаром. Его часто используют в качестве брелока для сумок и рюкзаков.



Самый трендовый аксессуар на сумку (pinterest.com)

Популярность лабубу также связана с ностальгией поколений Z и миллениалов, которые ищут эмоциональную связь с предметами, которые напоминают о детстве. Этот тренд отражает желание сочетать элементы детской безмятежности с современным стилем.



Самый трендовый аксессуар на сумку (pinterest.com)

Кто из знаменитостей носит лабубу на сумках

Игрушка привлекла всеобщее внимание в апреле 2024 года после того, как одна из участниц группы Blackpink была замечена с ней. Американская певица Рианна также дополнила свою сумку Louis Vuitton игрушкой лабубу. Британская певица Дуа Липа также неоднократно показывала в своем блоге сумки с трендовым брелоком. Затем тренд разошелся в TikTok и Instagram.



Брелок на сумку лабубу (pinterest.com)

Где купить лабубу

Трендовый брелок-игрушку можно купить на сайтах PopMart и Amazon. На первом сайте ее стоимость - от 22 долларов (около 900 гривен), а на втором - от 49 долларов (2 тысячи гривен).

Некоторые украинские сайты также предлагают такой товар - купить можно за 4 тысячи гривен.



Где можно купить игрушку лабубу (фото: abeautybar.com.ua)