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Самый сложный этап отношений, на котором они часто разрушаются

Какой этап сложный для отношений (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения часто не выдерживают сложный этап, через который проходят все пары, что строят долговременную связь. Это когда влюбленность миновала, а любовь еще не пришла.

На какие этапы делятся отношения, и какой из них самый сложный, пишет Telegram-канал Сексологія.

Влюбленность и идеализация

Это первый этап отношений, когда партнеры показывают и видят в друг друге только лучшие стороны, а недостатки игнорируются или приуменьшаются. Продолжается он в большинстве своем от 12-18 месяцев.

Перенасыщение

Буря чувств утихает. Вы трезво оцениваете вашего партнера, а он вас. На этом этапе, когда человек начинает видеть реального партнера, может возникнуть кризис.

Отличия или отторжение

Вот этот, третий этап - самый сложный в отношениях, на котором большинство из них просто рушится.

Начинаются ссоры, вы концентрируетесь на недостатках друг друга. Часто партнеры начинают с помощью агрессии и манипуляций заставлять человека стать таким, как нужно партнеру.

Восстановление или служение

Если оба прилагают усилия по развитию терпения, то вместе с терпением приходит мудрость. Это - переломный этап, когда к партнерам приходит осознание того, что нужно ценить то, что есть.

Обязанность и уважение

Начинает таять лед, партнеры смотрят друг на друга и понимают, какую роль играют друг друга в жизни. Это еще и первая стадия любви!

Любовь

Партнеры видят друг друга такими, какие они есть, понимают и принимают недостатки, осознают, как человек дорог и важен.

Помните, что настоящая любовь - это непросто. К ней идут долгие годы.

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