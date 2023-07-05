Самый сложный этап отношений, на котором они часто разрушаются

Отношения часто не выдерживают сложный этап, через который проходят все пары, что строят долговременную связь. Это когда влюбленность миновала, а любовь еще не пришла.
На какие этапы делятся отношения, и какой из них самый сложный, пишет Telegram-канал Сексологія.
Это первый этап отношений, когда партнеры показывают и видят в друг друге только лучшие стороны, а недостатки игнорируются или приуменьшаются. Продолжается он в большинстве своем от 12-18 месяцев.
Буря чувств утихает. Вы трезво оцениваете вашего партнера, а он вас. На этом этапе, когда человек начинает видеть реального партнера, может возникнуть кризис.
Вот этот, третий этап - самый сложный в отношениях, на котором большинство из них просто рушится.
Начинаются ссоры, вы концентрируетесь на недостатках друг друга. Часто партнеры начинают с помощью агрессии и манипуляций заставлять человека стать таким, как нужно партнеру.
Если оба прилагают усилия по развитию терпения, то вместе с терпением приходит мудрость. Это - переломный этап, когда к партнерам приходит осознание того, что нужно ценить то, что есть.
Начинает таять лед, партнеры смотрят друг на друга и понимают, какую роль играют друг друга в жизни. Это еще и первая стадия любви!
Партнеры видят друг друга такими, какие они есть, понимают и принимают недостатки, осознают, как человек дорог и важен.
Помните, что настоящая любовь - это непросто. К ней идут долгие годы.
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