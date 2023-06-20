Простейшие и эффективные способы охладить квартиру и экономить на кондиционере

В Украину пришла жара, а температура воздуха сразу же нагревает дома и квартиры. К сожалению, не у всех дома есть кондиционер, да и счета за него потом не обрадуют тех, у кого он есть.

Как охладить дом без кондиционера

Держите шторы и жалюзи закрытыми

С наступлением лета и солнечных дней, вам вероятно, не терпится открыть жалюзи и шторы, чтобы впустить естественный свет, которого вы так ждали.

Тем не менее, закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут служить преградой для нежелательного тепла, проникающего в ваш дом.

Но если вы действительно не можете дождаться, когда солнечный свет просочится внутрь, закройте жалюзи и шторы между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.

Держите окна закрытыми

В жаркий летний день может возникнуть соблазн открыть окна в надежде, что в дом будет поступать более прохладный воздух. Однако при открывании окон теплый воздух может проникнуть в дом, где может стать влажно и душно, особенно в самое жаркое время дня.

Вместо этого впускайте немного прохладного воздуха утром и вечером, оставляя закрытыми окна в течение дня.

Поставьте растения на подоконник

Выбор правильных растений может помочь сохранить воздух прохладным за счет удаления влаги. Комнатные растения увеличивают количество водяного пара в окружающей среде, в конечном итоге охлаждая себя и дом.

Если вы ищете экологически безопасный метод охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.