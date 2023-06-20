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Простейшие и эффективные способы охладить квартиру и экономить на кондиционере

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Вторник 20 июня 2023 12:10
Простейшие и эффективные способы охладить квартиру и экономить на кондиционере Фото: Как охладить помещение без кондиционера (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украину пришла жара, а температура воздуха сразу же нагревает дома и квартиры. К сожалению, не у всех дома есть кондиционер, да и счета за него потом не обрадуют тех, у кого он есть.

Эксперты Express поделились своими главными советами, как сделать дом прохладнее.

Как охладить дом без кондиционера

Держите шторы и жалюзи закрытыми

С наступлением лета и солнечных дней, вам вероятно, не терпится открыть жалюзи и шторы, чтобы впустить естественный свет, которого вы так ждали.

Тем не менее, закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут служить преградой для нежелательного тепла, проникающего в ваш дом.

Но если вы действительно не можете дождаться, когда солнечный свет просочится внутрь, закройте жалюзи и шторы между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.

Держите окна закрытыми

В жаркий летний день может возникнуть соблазн открыть окна в надежде, что в дом будет поступать более прохладный воздух. Однако при открывании окон теплый воздух может проникнуть в дом, где может стать влажно и душно, особенно в самое жаркое время дня.

Вместо этого впускайте немного прохладного воздуха утром и вечером, оставляя закрытыми окна в течение дня.

Поставьте растения на подоконник

Выбор правильных растений может помочь сохранить воздух прохладным за счет удаления влаги. Комнатные растения увеличивают количество водяного пара в окружающей среде, в конечном итоге охлаждая себя и дом.

Если вы ищете экологически безопасный метод охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.

Читайте также, сколько сейчас стоит установка кондиционеров и как правильно выбрать сплит-систему.

Кроме того, мы писали, что делать, если кондиционер в квартире не холодит.

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