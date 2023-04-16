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Самая простая ловушка для комаров из пластиковой бутылки: полезный лайфхак

Как сделать самую простую защиту от комаров (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине уже начинает теплеть, а вместе с теплом появляются многочисленные насекомые. И самые противные из них - комары, которые в теплое время года не дают покоя ни в доме, ни на улице. Особенно от их укусов страдают дети.

Как сделать самую простую ловушку для комаров из обычной пластиковой бутылки - читайте ниже.

Как сделать ловушку для комаров

Ловушка будет действовать не только на комаров, но и на других мелких мошек, а также на мух. Можно использовать различные аэрозоли и кремы, но зачем переплачивать за химические средства и дышать ими в помещении, если можно легко и просто сделать ловушку самостоятельно.

Вам понадобится пластиковая бутылка, сахар и немного сухих дрожжей. Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки. "Воронку" пока не выбрасывайте.

Насыпьте 2 столовых ложки сахара и ¼ чайной ложки сухих дрожжей. Залейте смесь водой. Хорошо размешайте. Потом вставьте отрезанную "воронку" в бутылку горлышком вниз. Разместите бутылку на подоконнике.

Как сделать самую простую и эффективную ловушку для комаров (скриншот)

Как будет работать ловушка для комаров

Комаров привлекает теплый углекислый газ. Он выделяется в тот момент, когда человек дышит во сне. А смесь сахара, дрожжей и воды - отличная имитация такого углекислого газа.

Мошки, комары и мухи будут залетать в ловушку. А вот выбраться из нее им будет значительно сложнее.

Менять смесь в бутылке можно раз в 5-7 дней. Можно разместить ловушки на подоконнике в каждой комнате и тогда все ваши ночи будут спокойными, а укусов не будет.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как защититься от первых весенних клещей и оказать первую помощь при укусе.

А еще писали о том, что ученые предупреждают о расширении популяции малярийных комаров.

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