"Самая уродливая" собака снялась в "Дедпуле" и уже "засветилась" с Рейнольдсом на красной дорожке (фото)
В Лондоне состоялся допремьерный показ новой части "Дедпула". В нем снялись не только Райан Рейнольдс и "Росомаха" Хью Джекман. Роль получила еще и "самая уродливая" собака Великобритании.
Как выглядит "самый уродливый пес" и какую роль он получил в "Дедпуле", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Собака Пегги - помесь мопса и китайской хохлатой. В Великобритании ее называют "самой уродливой", однако это не помешало ей получить роль в новой части "Дедпула".
Пегги сыграла "напарницу" главного героя. В фильме ее зовут "Догпул". И недавно собачка "засветилась" на красной дорожке.
Она появилась на допремьерном показе вместе с Рейнольдсом и Джекманом. При этом Пегги нарядили в костюм помощницы Дедпула.
Собака привлекла немало внимания. Актеры держали ее на руках, позировали с ней перед камерами. И, судя по всему, Пегги довольна внезапной популярностью. Она уверенно держалась и веселила всех вокруг.
"Это любовь с первого взгляда", - высказался о Пегги Рейнольдс.
Хозяйка собаки гордится ею и отмечает, что не обижается, когда ее питомца называют "самым уродливым". По словам владелицы, она прекрасно понимает, что такое "звание" больше шуточное, чем оскорбительное.
Что известно о новой части "Дедпула"
Официальная премьера фильма "Дедпул и Росомаха" запланирована на 25 июля. Фаны были приятно удивлены, когда узнали, что в новой части появится Джекман. Легендарного Росомаху даже не могли представить в сюжете, но трейлер получился действительно интригующим.
"Каждый заслуживает счастливого конца", - такой слоган получил новый супергеройский экшн от Marvel.
"Дедпул и Росомаха" - украинский трейлер
К слову, ранее мы рассказывали, как выглядит "самая уродливая собака", победившая на конкурсе в этом году.
Помимо этого, недавно мы назвали 7 фильмов о путешествиях во времени, от которых вы затаите дыхание.
Во время написания материала были использованы источники: Daily Mail, Empire, Instagram Рейнольдса.