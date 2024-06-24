Названа "самая уродливая собака в мире". Как выглядит 8-летний пекинес Уайльд (фото)

Восьмилетний пекинес по кличке Уайлд Танг одержал победу в конкурсе самой безобразной собаки в мире. Ранее он помог эвакуировать семерых украинских собак из-под российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Guardian .

Болезнь, принесшая мировое признание

В ежегодном конкурсе The World's Ugliest Dog Contest (с английского - самая безобразная собака в мире) с пятой попытки победил пекинес Уайлд. Конкурс провели 22 июня в Калифорнии.

"Его победа является свидетельством беспрекословного обаяния и настойчивости", - отметили организаторы соревнований.

Еще будучи щенком, Уайлд Танг заразился собачьей чумой. Это инфекционное заболевание, поражающее дыхательную, желудочно-кишечную и нервную системы животных.

Собака выжила, но болезнь оставила после себя последствия. Зубы так и не выросли, из-за чего его язык всегда наружу, у собаки проблемы с правой задней лапой.

Вопреки этому, Уайлда описывают как "здорового и счастливого парня, который любит людей, других собак, а особенно - свои игрушки".

Пекинес Уайлд Танг одержал победу в конкурсе самой безобразной собаки (фото: Getty Images)

Собака-волонтер

Пекинес Уайлд занимается пропагандой вакцинации домашних животных и уже помог собрать деньги, чтобы спасти своих собратьев-пекинесов из-под российских обстрелов в Украине.

"По состоянию на сегодняшний день 7 пекинесов благополучно выехали из Украины и теперь счастливо живут в своих приемных домах в Канаде и США", - отмечают судьи конкурса.

Кто получил второе место

Приз зрительских симпатий и второе место получил 14-летний мопс Роум, дебютировавший в этом году на конкурсе. Хвостатый страдает от синдрома утраченных (FOMO) возможностей - навязчивого страха пропустить интересное событие, заставляющее Роума почти не закрывать глаза.

Он также причастен к благотворительности - собака собирает средства на приобретение колесных кресел для собак с разными недостатками.

Мопс Роум занял второе место в конкурсе самой безобразной собаки (скриншот видео)

Третье место в конкурсе

Третье место заняла Дейзи Мэй - 14-летняя собака, которую более десяти лет назад спасли от жизни на улице.

"Потерю за эти годы волос, зубов и зрения она компенсировала получением друзей, уверенности в себе и мужестве", – рассказывают о Дейзи.

Хвостатая, по словам организаторов конкурса, помимо охоты за белками и солнечными лучами, обожает ластиться к людям и раздражать свою старшую сестру.

Дейзи Мэй заняла третье место в конкурсе самой безобразной собаки (фото: Getty Images)

Награда для победителя

Победитель конкурса получил возможность поучаствовать в вечернем развлекательном шоу на одном из американских телеканалов. Кроме того, он станет лицом лимитированной серии пива спонсора конкурса и денежный приз - 5000 долларов.

Конкурс проводится почти 50 лет, и его организаторы отмечают, что главной целью мероприятия является несовершенство домашних любимцев, которые делают их особенными и уникальными.

"И хотя конкурс веселый и развлекательный, он свидетельствует о важности каждого животного и преимуществах усыновления. Многие собаки, участвующие в конкурсе, были спасены из приютов и питомников и нашли любящие дома.

Ежегодный конкурс - это не высмеивание "безобразных" собак, а демонстрация мира того, что эти собаки действительно прекрасны!" - отмечают на сайте соревнования.