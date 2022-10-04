Самые распространенные мифы о козаках: пили много водки и были без образования

Миф: Украину в 18 веке мировое сообщество не признавало государством

В Сокровищнице музея есть карта, которую нарисовал немецкий картограф в 1716 году. На ней четко указано - "Украина, земля козаков". Территория Украины была больше пределов современной Украины. В нее входила часть современной Беларуси и России.

Иностранные государства не просто признавали Украину в те времена, но еще и активно поддерживали - в частности шведы и крымские татары. Есть грамоты шведских королей, ярлыки крымского хана и европейское оружие 17-18 века, которые это подтверждают.

А посягательства россиян ничем не подкреплены. Украина - наследница Киевской Руси.

Миф: Войско Запорожское - группа вооруженных мужчин без какой-то структуры

Войско Запорожское - название гетманского государства, которое было основано Богданом Хмельницким. При нем Гетманщина имела четкую структуру власти и государства.

Во главе стоял гетман, он же был главнокомандующим войска и выполнял функции, которые есть у современного президента. Важной была также должность писаря - это был не секретарь гетмана, а скорее премьер-министр или канцлер. Часто на этой должности были те, кто потом становился гетманом.

Писарь Богдана Хмельницкого Иван Выговский стал его преемником, а Пилип Орлик занял место гетмана после Ивана Мазепы.

До Гетманщины Украина в результате политических союзов попала в состав Великого княжества Литовского, а потом - Речи Посполитой. Это государство было частью европейского пространства, а поэтому - многое из культуры, права и политики украинцы переняли.

В Польше короля выбирали на сейме, эта должность не была наследственной, гетмана тоже выбирали - голосованием. Первую конституцию написал Пилип Орлик и есть копии этого документа и оригинал, который хранится в Швеции.

Миф: У козаков не было образования, и они пили много водки

Большинство козаков получали образование, особенно старшины. В основном - в Киево-Могилянской академии. А гетманы знали обычно 5-7 языков.

Во время военных походов козакам было запрещено употреблять алкоголь. За это могли очень жестко наказать, и даже казнить за пьянство.

На досуге пить алкоголь было разрешено, в том числе и водку. Богдан Хмельницкий любил угощать послов теплой фруктовой водкой. Вероятно, речь идет о наливках. Но в то время ее называли водкой.

Казацкие старшины действительно жили хорошо - до нас дошли позолоченные дорогие кубки и другие ценные предметы те времен. Богатые козаки тратили деньги не только на роскошь, но и на благотворительность - отдавали средства на церкви, монастыри и образование.

На досуге казацкая элита устраивала пиры и приглашала музыкантов. Также посещали музыкальные мероприятия, театральные представления и вертепы. Приглашали художников рисовать портреты. А еще проводили время за чтением религиозной литературы.

Фото: Карта мира с Украиной 17-18 века

Мифы о шароварах и саблях

Казацкая элита одевалась роскошно. Самым важным элементом был пояс, а не шаровары. Пояса достигали от 2,5 до 6 метров в длину, их обвертывали вокруг талии. Старшина носил шелковый пояс с золотыми или серебряными нитями. На пояс цепляли саблю - символ свободного мужчины.

Эта традиция пришла из Речи Посполитой - там саблю носили шляхтичи с правом голоса. В то время это было как паспорт. Но носили не только боевые сабли, но и декоративные.

Большое внимание уделялось пуговицам - их делали из драгоценных металлов и нашивали по 200 штук на одежду. Пуговицами часто расплачивались вместо монет. Если у козака в кабаке заканчивались деньги, он отрезал пуговицу. У состоятельных казаков пуговицы были из драгоценных металлов и одной такой хватало, чтобы оплатить банкет.

Огненным казацкое войско называли за то, что они часто в бою использовали ружья. И часто у них было два ружья - короткое и длинное. Чтобы зарядить, нужно было потратить время: насыпать порох, вырубить искру. Потому было два - пока одно заряжали, из второго стреляли.

Миф: У женщин козаков прав не было

По сравнению с современной Украиной, у женщин прав было меньше. Они не могли голосовать, а девушки из богатых семей были политическим активом - их выгодно выдавали замуж.

Однако женщины имели право получить образование и получали наследство мужа, что было редкостью в то время во многих странах. Вдовы становились независимыми и богатыми женщинами.

Мифы об Иване Мазепе

В советской и российской истории Мазепу называют предателем, но это не так. 17-18 веке было популярно учение об идеальном правителе - справедливом, честном, благородном и щедрым.

Мазепа выделил миллион золотых из своих средств на реставрацию и восстановление храмов и монастырей, например, Успенского собора Киево-Печерской Лавры. В то время храмы были не только религиозными учреждениями, но и образовательными. В Лавре работала типография и там учили.

Еще тысячу золотых в год Мазепа выделял на содержание Киево-Могилянского коллегиума, на базе которого он основал академию. Гетман поддерживал культуру и искусство.

Еще Иван Мазепа знал семь языков и был искусным дипломатом. В молодые годы он был помощником гетмана Дорошенко, а потом Самойловича. Когда стал гетманом, то переписывался и поддерживал отношения с вождями разных стран. Даже враги говорили о нем как о чрезвычайно дипломатическом человеке, который мог договориться со всеми.

Гетманщина по договорам сильно ущемлялась в правах и зависела от московского правительства, а Мазепа делал все возможное, чтобы свести к минимуму это влияние. Он добился от Петра I значимых уступок.

По документам все было строго, но Гетманщина воспринималась как независимое государство с собственной культурой. Петр I уважал Мазепу и обращался к нему за советами. И они даже подписали договор, согласно которому царь должен был оказать казакам военную помощь при необходимости.

Гарнизоны московских войск стояли в украинских городах и якобы должны были их защищать, но по факту - они грабили местное население. Мазепа с этим ничего сделать не мог, так как московиты подчинялись царю, а не гетману.

Когда началась война со шведами, Петр I отказал Мазепе в помощи. И Гетман оказался между двух огней: Петр I, который нарушил письменное соглашение о помощи и шведским королем, с которым еще можно было договориться. И он начал поддерживать шведское войско в надежде победить московитов.

Но шведы проиграли под Полтавой, а Мазепа с козаками вынужден был бежать в Молдову, где и погиб. После этого демократия и независимость была подавлена, гетманскую столицу (Батурин) - московиты сожгли, Петр I приказал объявить Мазепе анафему - отлучение от церкви. Все гербы Мазепы были сбиты, все его подарки разным учреждениям уничтожили.

Некоторые такие предметы удалось спрятать, и сейчас они находятся в музее. Пилип Орлик говорил, что такой выбор Мазепа сделал ради своего народа и заплатил высокую цену.