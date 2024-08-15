Лучший метод, который поможет справиться с истерикой ребенка любого возраста: секрет психологов

Когда эмоции зашкаливают - например, когда мы чувствуем, что маленький ребенок импульсивен и деструктивен, или когда подросток превращает все в борьбу - нам нужны методы, которые направят нас в правильном направлении, чтобы мы помогли своим детям.

Детские психологи разработали специальную аббревиатуру, которая помогает в этом процессе - HELP (в переводе - помощь).

H - остановка

E - эмпатия

L - границы

P - близость

Остановка

Ваш ребенок бьет брата игрушкой или опоздал домой с прогулки. Какими не были их действия, прежде чем реагировать, следует остановиться и спросить себя: откуда такое поведение.

Мы искренне верим, что ни один ребенок не хочет быть плохим. Почему же кто-то тогда хочет потерпеть неудачу и разочаровать человека, который для них важен?

Дети, как правило, хотят сделать нас счастливыми, и они хотят добиться успеха. Но против них действуют биологические ограничения. Неразвитый умственный мозг, слишком активный эмоциональный мозг и отсутствие перспективы приводят к хаосу и неправильному принятию решений. Незрелый мозг порождает незрелое поведение.

Поверьте, дети - это не их поведение. Поведение - это форма общения, которую родители должны расшифровать. Дети часто передают свою борьбу через "плохое поведение" или расстройство, и справляются с дискомфортом и стрессом с помощью истерики и плача.

Как расшифровать "плохое" поведение:

Голодный

Устал

Перевозбужденный

Чувство нежелательного, отвергнутого, неадекватного, грустного, испуганного, одинокого, злого или игнорированного

Смущенный ожиданиями

Требуется больше свободы или времени на природе

Требуется установленный лимит

Ищет связь

Заболел

Напряжен через школу

Слишком много времени перед экраном

Не хватает игры или движения

Несоблюдение сбалансированной диеты

Борьба с переходом

Задача взрослых - понять суть проблемы в поведении. Может быть трудно не реагировать в определенный момент и не прибегать к нездоровым сценариям, которые мы тянем из своего опыта. Нас могли научить прятать слезы, чтобы избежать стыда, приглушать гнев, страх - чтобы защитить себя.

Спросите себя, может ваша реакция построена на отрицательном опыте из вашего прошлого? Например: "Я терпеть не могу плач моего ребенка, потому что мои родители не позволяли мне плакать, и это меня переполняет". Или ребенок сказал во время ссоры, что ненавидит, и это нас сильно обидело.

Эмпатия

Это все для того, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности, чтобы их видели и слышали, прежде чем мы начнем устанавливать ограничения, учить или решать проблемы. Эмпатия означает видеть их мир таким, каким видят они, и верить им, когда они показывают, что они чувствуют.

Приветствуйте их чувства. Наклонитесь, встаньте на их уровень и установите зрительный контакт.

Признайте и подтверждайте их чувства. Мягким тоном скажите: "Я вижу, ты так чувствуешь себя", "Тебе, наверное, да..." или "Ты сейчас такой... со мной".

Действительно слушайте. Подытожьте и/или перефразируйте (например, "Я слышу, как ты говоришь, что друзья игнорировали тебя целый день, и ты чувствовал себя очень одиноким") и уточните, если нужно ("Итак, никто не разговаривал с тобой во время обеда, и ты чувствовал себя действительно грустно, я правильно тебя понимаю?").

Не судите. Чувства не бывают ни хорошими, ни плохими. И хотя поведение может быть неприемлемым, чувства наших детей являются такими, какие они есть.

Не пытайтесь это исправить. Разрешите плакать, кричать или словесную разгрузку. Это то, что дает понять ребенку, что его видят и слышат, а не исправляют поведение или проблему.

Говорите меньше. Слишком много разговоров перегружает детей. Это больше касается нашего присутствия.

Регулируйте собственные эмоции. Вдохните и найдите минуту или несколько, чтобы собраться и успокоиться. Спросите себя, касается ли ваша реакция вас или вашего ребенка.

Границы

Когда ребенок ведет себя неприемлемо, то следует использовать простые утверждения:

Проверьте эмоции ребенка

Скажите, что поведение было неприемлемым

Предложите альтернативу

К примеру: "Я вижу, что ты сейчас расстроен (или разочарован), и не хочешь есть ужин. Но ты не можешь бросать вещи, когда ты расстроен. Ты можешь сказать мне, что ты разочарован или пойти прогуляться и быстро вернуться".

Ребенку в такие моменты нужно не только установить границы, но и тишина и связь от родителей, сочувствие и близость.

Близость

Часто дети договариваются, умоляют или торгуются с нами, чтобы заставить нас изменить ограничения. Когда они понимают, что наш ответ остается неизменным, они огорчаются.

У вас может возникнуть соблазн уйти, потому что вы ошеломлены ответом и поведением ребенка или чувствуете, что потворствуете их драме и истерике. Но эта эмоциональная обработка вполне здорова и нормальна. Чтобы наши дети добились успеха в саморегуляции, мы сначала должны их совместно регулировать.

Чтобы успокоить наших детей, нам нужно быть рядом. Следите за моментом, когда их гнев или разочарование переходят в уныние. Это золотой момент связи, который мы не хотим упустить. Это ключ к тому, как дети учатся, что они могут быть уязвимыми и демонстрировать свою подлинность.

Независимо от того, припарковались ли мы на полу, сидим за кухонным столом или прижались на диване, мы никогда не должны недооценивать силу, которую имеет наше физическое присутствие.