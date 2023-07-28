Лучший документальный фильм Одесского кинофестиваля получит приз от музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Одесский международный кинофестиваль объявил призовой фонд мероприятия. Специальный приз за лучший документальный фильм победитель получит от музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, выступающего партнером документальной секции Film Industry Office ОМКФ.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Мероприятие пройдет с 19 по 26 августа 2023 года. ОМКФ - главный фестиваль национального кино Украины и одно из самых больших зрительских событий Восточной Европы.

Призы в конкурсных программах будут вручаться в трех категориях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм", "Лучший украинский полнометражный документальный фильм" и "Лучший европейский фильм".

Каждый победитель получит знаменитую статуэтку Золотого Дюка. Лучший документальный фильм получит 50 тыс. грн от музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова, а лучший игровой полнометражный фильм - 50 тыс. грн от Ukrainian Producers Hub. Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) предоставит 500 фунтов стерлингов лучшему документальному фильму в сфере защиты прав человека.

Музей "Голоса мирных" собирает и хранит истории мирных жителей Украины о пережитом во время войны. Его архив насчитывает уже более 78 тысяч историй из первых уст.

Документальные фильмы помогают рассказать миру об опыте украинцев. В рамках совместной миссии музей активно поддерживает документальное кино в Украине и мире.