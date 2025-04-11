Лучший чай, который поможет расслабиться и восстановиться после тяжелого дня

Чем полезен чай из мелиссы

Диетолог Марисса Карп рассказала, что чай из мелиссы может естественным образом облегчить нервную систему и способствовать расслаблению. Этот успокаивающий эффект обеспечивается терпенами - природными соединениями, которые содержатся в листьях мелиссы.

Мелисса богата успокаивающими терпенами, такими как цитраль, линалоол, кариофилен и гераниол. Каждый из этих терпенов обладает уникальными свойствами, которые поддерживают нервную систему, способствуя таким образом расслаблению. Известно, что цитраль и линалоол усиливают активность ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) в мозге, помогая облегчить чувство тревоги или нервозности.

К тому же кариофилен обладает мягким успокаивающим действием, а также способностью связываться с рецепторами (то есть сигнальными химическими веществами), которые регулируют реакцию организма на стресс.

Этот терпен не только уменьшает беспокойство, но и способствует легкому, бодрящему эффекту, который может поддерживать настроение и ясность ума.

Также мелисса богата другими биологически активными соединениями, которые действуют синергетически, способствуя успокоению, уменьшая тревогу и поднимая настроение.

Одним из выдающихся соединений является розмариновая кислота - мощный антиоксидант, который защищает от окислительного стресса, повышая активность ГАМК.

Кроме того, мелисса содержит флавоноиды - группу мощных растительных антиоксидантов, которые поддерживают пути ГАМК и серотонина, играя важную роль в поддержании эмоционального равновесия и общего психического благополучия.

Когда лучше всего пить чай

Для получения оптимальной пользы, стоит пить чай из мелиссы примерно за час до сна. Это дает телу время активировать его успокаивающее действие, избегая при этом неудобств, связанных с употреблением напитка слишком ближе ко сну, что может привести к бессоннице или походам в туалет.

Чай из мелиссы также имеет мягкий, нежный вкус, поэтому его легко употреблять регулярно.

Важно, если вы принимаете успокоительные или антидепрессанты, то пейте чай из мелиссы с осторожностью. Напиток может усилить действие таких лекарств, потенциально усиливая сонливость.

Исследования показали, что чай из мелиссы может быть не действенным, если вы принимаете гормоны щитовидной железы.