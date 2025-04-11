Лучший чай, который поможет расслабиться и восстановиться после тяжелого дня

После напряженного дня нет ничего лучше, чем чашка ароматного чая, окутывающего спокойствием и помогающего отпустить заботы. Речь идет о чае из мелиссы, который не только радует вкусом, но и способствуют глубокому расслаблению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог Марисса Карп рассказала, что чай из мелиссы может естественным образом облегчить нервную систему и способствовать расслаблению. Этот успокаивающий эффект обеспечивается терпенами - природными соединениями, которые содержатся в листьях мелиссы.
Мелисса богата успокаивающими терпенами, такими как цитраль, линалоол, кариофилен и гераниол. Каждый из этих терпенов обладает уникальными свойствами, которые поддерживают нервную систему, способствуя таким образом расслаблению. Известно, что цитраль и линалоол усиливают активность ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) в мозге, помогая облегчить чувство тревоги или нервозности.
К тому же кариофилен обладает мягким успокаивающим действием, а также способностью связываться с рецепторами (то есть сигнальными химическими веществами), которые регулируют реакцию организма на стресс.
Этот терпен не только уменьшает беспокойство, но и способствует легкому, бодрящему эффекту, который может поддерживать настроение и ясность ума.
Также мелисса богата другими биологически активными соединениями, которые действуют синергетически, способствуя успокоению, уменьшая тревогу и поднимая настроение.
Одним из выдающихся соединений является розмариновая кислота - мощный антиоксидант, который защищает от окислительного стресса, повышая активность ГАМК.
Кроме того, мелисса содержит флавоноиды - группу мощных растительных антиоксидантов, которые поддерживают пути ГАМК и серотонина, играя важную роль в поддержании эмоционального равновесия и общего психического благополучия.
Для получения оптимальной пользы, стоит пить чай из мелиссы примерно за час до сна. Это дает телу время активировать его успокаивающее действие, избегая при этом неудобств, связанных с употреблением напитка слишком ближе ко сну, что может привести к бессоннице или походам в туалет.
Чай из мелиссы также имеет мягкий, нежный вкус, поэтому его легко употреблять регулярно.
Важно, если вы принимаете успокоительные или антидепрессанты, то пейте чай из мелиссы с осторожностью. Напиток может усилить действие таких лекарств, потенциально усиливая сонливость.
Исследования показали, что чай из мелиссы может быть не действенным, если вы принимаете гормоны щитовидной железы.
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