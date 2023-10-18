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Лучшие лайфхаки, которые сделают ваше питание здоровым и сбалансированным

Простые советы по правильному питанию (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Смена питания - это прежде всего работа с привычками и образом жизни. Осуществить глобальные изменения за короткое время может быть очень сложно, а если внедрять их без желания и с жесткой дисциплиной, на долго вас не хватит. Потому улучшение собственного питания можно начать с обычных, но действенных шагов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat This Not That рассказывает о лайфхаках для здорового питания.

Используйте замороженные овощи

Они могут быть такими же питательными, как и свежие, а иногда содержать даже большее количество витаминов и микроэлементов. Замороженные овощи экономят время на подготовку для приготовления. Если разморозить их заранее, то можно запросто добавлять в блюдо, немного нагрев.

А еще в морозильной камере они точно не испортятся. Поэтому замороженные овощи являются хорошим вариантом для тех, кто заботится о своем питании и у кого нет много времени на приготовление.

Готовьте несколько дополнительных блюд

Обычно здоровое питание предполагает планирование того, что вы будете есть в течение дня или недели. Без четкого плана вы, скорее всего, будете прибегать к быстрым перекусам и фаст-фуду. А планирование позволит увидеть ваш рацион и пробелы в нем.

Хорошим лайфхаком является такой: всегда готовьте дополнительную порцию любой каши, сварите ее чуть больше. Это уже полноценный обед. Добавьте к каше овощи и любимое мясо и получите сбалансированную трапезу.

Вместо сметаны - греческий йогурт

В тех рецептах, где указаны сметана или сливочный сыр, попробуйте использовать греческий йогурт. Это поможет снизить потребление лишних калорий, повысить уровень белка и пробиотиков в блюде.

На основе греческого йогурта можно готовить соусы с добавлением растительного масла, специй и т. п. для насыщенного вкуса.

Готовьте все на одной сковороде

Конечно, это правило может работать не всегда, однако так вы уменьшите количество добавленного масла и жира одновременно. Другим способом контроля количества масла является запекание всех компонентов блюда в духовке.

Кстати, таким образом вам придется мыть меньшее количество посуды. Поэтому при возможности пользуйтесь этим лайфхаком.

Обжаривайте шпинат

Шпинат очень полезен для здоровья, но в то же время его питательные вещества чувствительны к термической обработке. Если вы его полноценно приготовите, в нем не будет пользы.

Слегка обжарьте шпинат на сковороде в течение минуты, чтобы получить ту же пользу. Однако ни в коем случае не отваривайте - так зелень теряет все питательные вещества.

Запекайте картошку

Картофель прекрасно утоляет голод, но чтобы сделать его полезнее, запекайте в духовке. Жареный картофель или фри очень жирный и мало полезный, поэтому лучше отказаться от этого варианта на постоянной основе.

Нарежьте картофель кусочками, добавьте немного масла, перца, соли и других любимых специй и поставьте на 15 минут в духовку. Вы получите хрустящую закуску или гарнир, который придаст вам ощущение сытости.

Самостоятельно готовьте гранолу

В основном магазинная гранола содержит много сахара и мало пользы. Потому лучше приготовить ее самостоятельно. Добавьте в гранолу ваши любимые орехи, сухофрукты и другое наполнение.

Гранола станет отличным вариантом для завтрака. Перемешайте ее с греческим йогуртом или добавьте шарик мороженого, чтобы сделать десертом.

Раньше мы рассказывали, как приучить ребенка есть овощи, чтобы он был здоров.

Читайте также, какие продукты нельзя совмещать между собой.

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