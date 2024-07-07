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Лучшие цвета для стен на кухне. Создадут уют и преобразят всю комнату

Каким цветом красить стены на кухне (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите освежить ремонт на своей кухне или же готовите жилье к продаже, не обязательно все менять. Достаточно лишь перекрасить стены, ведь правильно подобранный оттенок преобразит комнату, добавит уюта и просто сделает интерьер более современным.

В какой цвет лучше красить стены на кухне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha Stewart.

Как подобрать цвет для стен в кухне

Так, дизайнер интерьера Габриэль Сантьяго отмечает, что перед началом ремонта важно продумать все детали. Учитывайте не только цвет мебели, а еще и уровень освещения.

Многое зависит от того, будет ли солнечный свет попадать на стены. Хорошо освещенные кухни с большими окнами можно красить в темные или яркие оттенки.

Также важен размер комнаты. Для маленьких кухонь отлично подойдут светлые и мягкие оттенки стен, а если она большая - вы точно можете экспериментировать. Однако не торопитесь красить сразу все стены.

Для начала, советует эксперт, выберите небольшой участок стены и "примерьте" на него новый цвет. Вы можете либо выкрасить его сразу, либо же приклеить лист этого оттенка. Посмотрите, как цвет "играет" в зависимости от времени суток и разного освещения. 

Трендовые цвета для стен в квартире (иллюстрация: freepik.com)

Лучшие оттенки для стен в столовой или кухне

Сейчас в моде несколько цветов. И эти варианты не только модные, а еще и максимально удачные для любых кухонь. Эксперт советует присмотреться к таким оттенкам:

  • зеленый шалфей - ваша кухня наполнится светом и свежестью, этот оттенок способен преобразить даже самую маленькую комнатку. Кроме этого, такой вариант будет положительно влиять на атмосферу, создавая атмосферу спокойствия
  • серо-бежевый -  цвет greige даст холодный отблеск и прекрасно подойдет для просторных кухонь с мебелью и техникой оттенка металлик. А чтобы стало еще красивее, добавьте черную фурнитуру
  • белый - выбирайте покрытие без серого оттенка, он сделает кухню "грязной". Идеальный вариант - глянцевые стены с кремово-бежевым или кофейным подтоном
  • желтый - сочный и бодрящий оттенок подойдет для людей с веселым нравом. Он удачно подчеркнет красоту белой мебели и мраморных столешниц
  • матовый зеленый - смелый и точно трендовый вариант, благодаря которому вы сможете освежить весь интерьер кухни. Этот цвет считается одним из самых модных.
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