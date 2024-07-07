Лучшие цвета для стен на кухне. Создадут уют и преобразят всю комнату

Как подобрать цвет для стен в кухне

Так, дизайнер интерьера Габриэль Сантьяго отмечает, что перед началом ремонта важно продумать все детали. Учитывайте не только цвет мебели, а еще и уровень освещения.

Многое зависит от того, будет ли солнечный свет попадать на стены. Хорошо освещенные кухни с большими окнами можно красить в темные или яркие оттенки.

Также важен размер комнаты. Для маленьких кухонь отлично подойдут светлые и мягкие оттенки стен, а если она большая - вы точно можете экспериментировать. Однако не торопитесь красить сразу все стены.

Для начала, советует эксперт, выберите небольшой участок стены и "примерьте" на него новый цвет. Вы можете либо выкрасить его сразу, либо же приклеить лист этого оттенка. Посмотрите, как цвет "играет" в зависимости от времени суток и разного освещения.

Трендовые цвета для стен в квартире (иллюстрация: freepik.com)

Лучшие оттенки для стен в столовой или кухне

Сейчас в моде несколько цветов. И эти варианты не только модные, а еще и максимально удачные для любых кухонь. Эксперт советует присмотреться к таким оттенкам: