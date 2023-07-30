Лучшие клиники могут лечить украинцев бесплатно. Как туда попасть

Институт сердца

Институт сердца Минздрава Украины - флагман украинской кардиологии и кардиохирургии, где опытные врачи, оснащенные самой современной техникой, ежедневно борются за качественную и долгую жизнь своих пациентов.

Дополнительно врачи института проводят выездные консультации для пациентов на Донбасс. Подробнее об актуальных социальных проектах можно узнать на сайте по ссылке здесь.

Охматдет

Это самая большая и известная специализированная детская больница Украины. Именно к ним из региональных больниц направляют тяжелораненых пациентов.

Здесь предоставляется лечение детям, которые на гемодиализе, онкобольны, проводятся операции по трансплантации печени, почек и другие важные лечения.

Совсем недавно была проведена уникальная операция на мозге, во время которой 16-летняя пациентка находилась в сознательном состоянии и разговаривала.

О работе клиники вы можете узнать на официальном сайте здесь.

"Superhumans Center"

Центр протезирования и реабилитации предоставляет комплексные медицинские услуги по реконструкции тела, протезированию конечностей, трансплантации кожи, экзоскелетов, базирующейся на современном медицинском оборудовании отечественного производства, а также психологическую поддержку пациентов.

Подробная информация для пациентов на сайте здесь.

Стоматология Kushnir Dental Office

Клиника в рамках благотворительной инициативы "Біль - зайвий" оказывает бесплатную стоматологическую помощь украинским защитникам.

Бесплатными медицинскими услугами гарантированно могут воспользоваться военнослужащие для лечения острого кариеса, острого пульпита и периодонтита (лечение корневых каналов), удаления зубов при острых формах заболеваний десен.

Детали на сайте здесь.

Центр "Добробут"

Сеть медицинских центров "Добробут" при поддержке международного благотворительного фонда "Direct Relief" запустила программу безоплатной реабилитационной помощи для военнослужащих.

Команда нового реабилитационного отделения занимается восстановлением после травм и операций на опорно-двигательном аппарате, лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата и болевых синдромов, реабилитацией спортсменов, восстановлением после боевых травм, коррекцией нарушений осанки.

Пациенты могут получить консультативную помощь, физиотерапию, мануальную и двигательную терапию.

Детали на сайте здесь.

"Bogomolets клиник"

Это экспертная клиника, специализирующаяся на диагностике и лечении заболеваний и новообразований кожи у взрослых и детей. Хирурги и комбустиологи проводят такие сложные операции, как пересадка кожи, микрографическая хирургия по Mohs, реконструктивная пластическая хирургия.

Во время войны предоставляются бесплатные консультации по дерматоскопии для военнослужащих. Украинские защитники, дети погибших воинов и дети убитых гражданских могут получить квалифицированную помощь дерматолога и дерматоскопию.

Для записи на консультацию следует обратиться в контакт-центр: +38 (044) 344-32-93 или через сайт по ссылке здесь.