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Лучшие каверы на песни Кузьмы Скрябина (видео)

Пятница 02 февраля 2024 08:35
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Лучшие каверы на песни Кузьмы Скрябина (видео) Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/kuzmaskryabiin)
Автор: Юлия Любченко

Кузьма Скрябин стал подлинной легендой Украины. Он был мудр, обладал невероятным талантом и чувством юмора. А его песни до сих пор перепевают молодые артисты, ведь считают их особенными.

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку песен Кузьмы, которые перепели современные артисты и охотно делится ею с вами.

Старі фотографії

Песню Скрябина о семейных ценностях перепело немало звезд, но самыми удачными стали каверы Димы Монатика и его подопечной KOLA. А также покоряет исполнение Натальи Могилевской.

Спи собі сама

Легендарный хит о любви исполнило много артистов, среди них самыми яркими стали более современные от певца LAUD и участника "Голоса страны" Романа Панченко. Также этот трек когда-то перепели Арсен Мирзоян, Андрей Хливнюк и Тина Кароль.

Мовчати

Этот трек прекрасно пели Вера Кекелия, группа "Без обмежень", молодой певец Golubenko группа KAZKA и артист Prokopchuk.

Люди, як кораблі

Этот замечательный щемящий трек невероятно перепели ROXOLANA и группа "Антитіла".


Раньше мы рассказывали, о чем в своих книгах писала мама Кузьмы Скрябина.

Читайте также наш материал о том, что мама Кузьмы Скрябина назвала новую версию убийства певца.

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