Лучшая профилактика простуды, гриппа и ОРВИ: как не заболеть в холода

Врачи рассказали, как избежать простуды гриппа и ОРВИ, когда сезон разгула острых респираторных инфекций, а наш организм подвергается испытаниям, таким как мокрые ноги, переохлаждение, стресс и недостаток дневного света.

Об этом идет речь в блоге украинских врачей DOC.UA.

Проветривание

Непроветриваемое помещение - идеальное место для жизни микробов и бактерий, в неподвижном воздухе их значительно больше.

Кроме того, приток кислорода необходим для продуктивной работы мозга. Рекомендуется проветривать как офисные помещения в течение рабочего дня, так и свое жилье, особенно утром и перед сном.

Высыпайтесь

Сон – это ведь не просто отдых, но и период для стабилизации работы организма, своего рода – перезагрузка.

Сон будет здоровым, если ложиться спать до полуночи, не нарушать свой привычный график.

Употребляйте больше жидкости

Обильное питье улучшает обменные процессы, предотвращает обезвоживание. Главное помнить, всевозможные сладкие газировки – это те напитки, которые только вредят организму и способствуют увеличению веса.

Самой полезной жидкостью по-прежнему остается вода. Альтернативой может быть зеленый чай без сахара, травяные чаи, отвар шиповника.

Принимайте витамины

Для укрепления иммунитета и противостояния вирусам очень важны витамины. К примеру, витамины группы В, которыми богаты мясо, рыба, печень, бобовые, мед, орехи.

Витамин С – это один из главных помощников в укреплении вашей иммунной системы и, борьбе с респираторными заболеваниями. Содержится в брокколи, цитрусовых, щавеле, петрушке, черной смородине, шиповнике.

Витамин D помогает организму защититься от кожных заболеваний, и, что немаловажно, способствует усвоению кальция. Образуется этот витамин под действием лучей ультрафиолета и содержится в икре, рыбьем жире, молочных продуктах, сливочном масле.

Правильно питайтесь

Хороший аппетит во время зимы, это не просто прихоть, а требование организма, его реакция на понижение температуры. Так он запасается энергией.

Не пропускайте завтраки, они должны быть питательными. Для перекуса возьмите вместо печенья и булочек, курагу, чернослив, финики, это улучшит работу мозга и придаст сил.

Защищайте себя от стрессов

Стрессовые ситуации ослабляют наш иммунитет, поэтому старайтесь их избегать. Получите заряд положительных эмоций через общение с близкими и друзьями, прогулку, книгу, на которую долго не могли найти время

Будьте физически активны

В зимнее время наша подвижность значительно снижается, что отрицательно сказывается на организме – ухудшается кровообращение, ослабевает тургор кожи, прибавляется вес.

Поэтому любая активность, будь то занятия на тренажерах, йога, коньки, сноуборд или пешие прогулки, окажут только положительное влияние на организм и укрепят его.