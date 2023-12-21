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Что нужно делать в самую длинную ночь 2023 года

Четверг 21 декабря 2023 20:30
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Что нужно делать в самую длинную ночь 2023 года Что делать в самую длинную ночь 2023 года (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Самая длинная ночь в этом году с 21 на 22 декабря. Это явление происходит из-за того, что в Северном полушарии наступает зимнее солнцестояние - самый короткий день и самая длинная ночь в году и эта ночь считается магической и особенной.

О том, что нужно делать в самую длинную ночь года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение астролога Ольги Масловой в Instagram и Википедии.

Самая длинная ночь 2023 года

Самая длинная ночь бывает только раз в году и это происходит из-за солнцестояния, когда день короче, а вот ночь, магическим образом, становится самой длинной и очень знаковой для каждого из нас. А еще она является единственной ночью, когда по поверью наших предков, загаданные желания обязательно сбываются.

Зимнее солнцестояние - это астрономическое явление, которое происходит только зимой и имеет самую длинную ночь, приходящуюся с 21 декабря на 22 декабря. Но дата зависит от количества дней в году, то есть 365 или 366.

Эта ночь имеет очень мощную энергетику, которая может наполнить нас положительной и сильной энергией. Поэтому считается, что все загаданные желания в эту ночь точно сбудутся, но не стоит забывать о собственных действиях.

Что нужно делать в самую длинную ночь года

  • загадывать желание
  • убирать дома
  • поблагодарить 2023 за все, что было с вами
  • перебирать гардероб
  • избавиться от негативных мнений;
  • настроиться на позитив
  • гадать
  • отпустить все плохое, что было в прошлом. Это можно сделать мысленно или записать весь негатив на бумаге и сжечь его.

По словам астролога, эта ночь важна и мощна для формирования правильных мнений, оценки своего 2023 года, подведения итогов, создания новых планов и намерений на Новый год.

Поэтому подготовьте свой дом, очистите в нем все, а также уделите время себе, чтобы расслабиться и сфокусироваться на том, чего вам хочется. Не упустите возможность прикоснуться к магии солнцестояния и самой длинной ночи года.

Вечером обязательно нужно зажечь свечи и остаться в спокойной обстановке, которая поможет сфокусироваться на итогах года и новых желаниях.

Раньше мы рассказывали о самой мощной энергетической дате декабря.

Также читайте наш материал о чем категорически нельзя делать в день зимнего солнцестояния 2023 года.

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