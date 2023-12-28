Самая большая зеленая крыша, первый наклонный лифт и парковка на 17 автобусов. Каким будет Музей Голодомора

О прошлом проекта и его ключевых идеях

В 2007-2009 годах был построен подземный мемориальный зал, и первую очередь строительства мы завершили скульптурой девочки и свечой в память о погибших во время Голодомора.



Правда о Голодоморе долгие годы была скрыта. Ее хранили в секретных архивах. И для меня очень важна была аналогия этой свечи с ростком правды, который пробивает скрывающий эту правду асфальт. Но она рано или поздно выходит наружу. Так и наша "свеча" находится наружу рядом с подземным залом.

От свечи идет проход сквозь здание до Днепра - это так называемая линия жизни Украины. И наша главная идея: Украина идет сквозь все свои трагедии - войны, голодоморы, геноцид - и проходит сквозь них. Это движущаяся вперед страна, несмотря на то, что с ней происходят ужасные трагедии, она собирается в кулак, идет вперед, развивается и выходит на смотровую площадку, с которой видно левобережье Киева - где новостройки, где кипит жизнь.

Еще во время развития первой линии проекта была заложена возможность строительства второй очереди музея. Но только в 2019 году было принято решение о продолжении строительства, и мы начали двигаться дальше.

Музей Голодомора в Киеве (фото: Национальный Музей Голодомора-Геноцида)

О финансах

Говорят, что финансирование приостановлено. Это не совсем так. В текущем году были выделены средства на строительство. В 2024 году Канада дает достаточно серьезные деньги на Музей.

История с остановкой финансирования больше похожа на российское ИПСО. Потому что как бы ни было сложно в стране во время войны, от достройки Музея геноцида нельзя отказываться. Как нельзя было оставлять герб на щите Родины-матери. Это вещи, которые были бы идеологическим проигрышем Украины. А вот Путин действительно радовался, если бы мы перестали строить этот музей, который ему как кость в горле.

Как уговорили ЮНЕСКО

Я с гордостью могу сказать, что это первый проект Украины в буферной зоне памятника ЮНЕСКО, согласованном в Париже. И мы имеем письмо от ЮНЕСКО, которое позволяет нам это строительство.

Чем вызвано такое лояльное отношение со стороны ЮНЕСКО к данному проекту? Я объясняю это скорее не тем, что это знаковый проект для Украины о ее потерях, а тем, что этот объект будет скрыт под зеленой "природной" кровлей и визуально никак не повлияет на силуэт Печерских холмов. Да, нам пришлось внести некоторые изменения в наш проект, но мы смогли получить согласие.

Сначала была идея сделать рельеф, который бы в идеале соответствовал естественному. Но с зеленой кровлей это было бы очень дорогостоящим делом. Поэтому вынуждены были работать только с плоскими решениями. Но вся идея и суть сохранена: вне инженерных систем не существует, все скрыто и максимально естественно.

И это будет самая большая в Европе наклонная кровля, покрытая натуральной растительностью. С неба, если снимать с дронов, этот объект будет виден, но для людей, смотрящих на правобережную часть города из любого здания или смотровой площадки на левом берегу, не будет заметно вмешательств. Этого мы и добились.

Архитектор рассказал о Музее Голодомора в Киеве (фото: Национальный Музей Голодомора-геноцида)

Что происходит сейчас

Рельеф очень сложный, высокие ступени, но мы нашли решение - сделали наклонный лифт, который будет возить людей с первой линии Музея на вторую. Это первый в Украине наклонный лифт. Он построен и уже работает.

Готовимся к посеву зеленых насаждений на кровлю Музея. Уже насыпали субстрат, в который они будут высаживаться.

Наш проект уникален еще и тем, что у него два равноценных входа - сверху, со стороны Свечи памяти, и снизу, со стороны парковки.

Ее мы уже тоже построили, она достаточно велика и может вместить 17 автобусов. Также почти готов мост, ведущий от парковки в музей. Само здание мы завершили в кирпиче и бетоне и начинаем остекление.

Половина моста над проезжей частью с другой стороны здания - это обычный автомобильный мост с металлическим забором, а дальше я этот мост превратил в аллею: металлическое ограждение остается, но оно будет скрыто за кустами самшита. Они еще не взорваны.

И кровля, и этот мост делаются по технологии немецкой компании, которая имеет 90-летний опыт работы с зелеными кровлями.

Как со стороны свечи, с другой стороны музея также будут стоять два ангела, ведущие к зданию. Такое обрамление свидетельствует о том, что вы находитесь в мемориальном комплексе, создает определенную атмосферу.

Так будет выглядеть Национальный музей Голодомора-геноцида (фото: РБК-Украина)

О внутреннем наполнении нового здания Музея

Здание достаточно большое - 14 тысяч квадратных метров. Это четыре этажа, на которых расположены несколько выставочных залов, конференц-залы, архивы, мастерские, образовательные помещения. Это целый исторический, научно-методический комплекс. Он включает и специальное помещение для конгрессов - такую задачу ставили нам Министерством культуры и информационной политики Украины.

Первый сверху этаж - это входная группа. Второй - основной, где будет располагаться зал с постоянной большой экспозицией. Под ней находится этаж, имеющий отдельный вход. Это сделано так, что он может коннектироваться со вторым, а может быть закрыт для отдельных мер. Там, правда, тоже зал, где можно проводить связанные с тематикой музея выставки. Также там есть свои залы, гардеробные, туалеты. И нижний - это технический этаж, где находится очень много всего необходимого для функционирования музея.

Площадка для советского хлама согласовали с МКИП

У нас под зданием есть место, которое мы назвали "свалкой истории". Сюда планируем свозить всяческий советский хлам, знаки и символы - гербы, памятники лениным, зержинским, надписи типа "слава КПСС", всю эту мишуру. Важно показать, что Украина от этого избавилась, выбросила все это на свалку.

Все будет окрашено в цвет ржавчины, подсвечено теплым таким цветом, чтобы это была инсталляция, а не просто свалка советского хлама. Нам важно не забыть, нам важно не воспользоваться этим наследием, но помнить нашу трагедию. Наша память не должна быть короткой, нужно иногда к этому возвращаться.

С МКИП мы этот проект согласовали, но до его реализации пока руки не дошли.

Архитектор рассказал о Музее Голодомора в Киеве (фото: Национальный Музей Голодомора-геноцида)

О выгуле домашних животных

Я понимаю, почему возникает вопрос, будет ли открыта эта зона для прогулок с домашними животными. Здесь утром до вечера гуляют люди с песиками. Мы не предполагаем никаких ограничений для них. У меня только надежда, что эти животные не будут мешать посетителям Музея. Но этот вопрос об ограничении больше не ко мне, а к городской администрации.

Еще один вопрос - мамы с колясками. Они с детьми могут пользоваться лифтом. Мы договорились, что лифты должны работать в рабочее время на жителей города независимо от того, открыт музей или нет.

Война с Россией может расширить музей

Музей Голодомора решением Кабмина был переименован в "Музей голодомора и геноцида". Я очень надеюсь, что в конечном проекте Музея мы увидим залы, связанные с трагедией, которая сегодня происходит в Украине. Которые расскажут историю этой войны. И эта работа еще впереди.