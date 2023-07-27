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"Вокруг все пылало": Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии

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Четверг 27 июля 2023 16:16
"Вокруг все пылало": Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии Джамала оказалась в эпицентре пожаров на Сицилии (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Джамала едва выбралась из Италии, которая охвачена масштабными пожарами. Ей пришлось переночевать на полу в аэропорту, так как все рейсы были отменены.

Детали артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Джамала несколько дней находилась на Сицилии, куда поехала немного отдохнуть. Но из-за сильной жары на острове начались масштабные пожары, и артистка не смогла вылететь из эпицентра стихийного бедствия.

Ее рейс из Катании отменили и перенесли в аэропорт в 4 часах езды, поэтому Джамале пришлось ехать в Палермо. Она поделилась фотографиями своей дороги, где видно зарево пожаров.

&quot;Вокруг все пылало&quot;: Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии&quot;Вокруг все пылало&quot;: Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии&quot;Вокруг все пылало&quot;: Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии

Скриншоты (instagram.com/jamalajaaa)

В Палермо ей тоже пришлось не сладко - все гостиницы были переполнены, огромные очереди, хаос и все рейсы отменены.

"Соболезнования всем в Сицилии в связи с пожарами. Постоянно думала о том, сколько людей, животных, растений пострадало. Просто ужас", - написала певица.

Ей пришлось переночевать в аэропорту прямо на полу - больше было негде.

"Решила лечь на свою куртку и спала на полу. В 5 утра проснулась от того, что почувствовала, как другие люди через меня переступают", - описала она.

Из Палермо на следующий день она вылетела в Мюнхен, откуда собиралась добираться до Варшавы. Но и этот рейс перенесли.

&quot;Вокруг все пылало&quot;: Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии&quot;Вокруг все пылало&quot;: Джамала оказалась в эпицентре масштабных пожаров в Италии

Скриншоты (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее мы писали о том, что сильные пожары охватили уже 9 стран.

А еще рассказывали о том, что в Греции есть жертвы из-за масштабных пожаров.

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Джамала Пожар