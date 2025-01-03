Даже вдыхать его опасно! Назван самый вредный чай
Многие люди уверены, что чай очень полезен для организма. Да, но есть исключения. Испанские ученые из Университета Барселоны предостерегают от употребления чая, заваренного в пакетиках.
Почему именно надо от него отказаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Почему чай в пакетиках вреден?
Во время заваривания чая обычные чайные пакетики выделяют до миллиардов частиц микропластика, как показало детальное исследование. Клетки кишечника поглощают их, даже пропуская в клеточное ядро.
Испанская команда использовала различные передовые аналитические методы, чтобы точно охарактеризовать микро- и нанопластики, которые выделяются из различных типов чайных пакетиков, доступных в магазинах.
Как предупреждают эксперты, количество выброшенных частиц огромно. Во время заваривания чая полипропилен выпустил 1,2 миллиарда частиц на миллилитр.
Целлюлозы гораздо меньше, но все равно много, 135 миллионов частиц на миллилитр, а нейлона - чуть больше 8 миллионов.
"Нам удалось охарактеризовать эти загрязнители инновационным способом, используя набор передовых методов. Это очень важный инструмент в развитии исследований потенциального влияния этих веществ на здоровье человека", - говорит автор исследования Альба Гарсия.
Как микропластик попадает в организм?
Ученые также сделали тревожные наблюдения. Частицы пластика были специально окрашены и подвергнуты воздействию различных типов клеток кишечника человека.
Как показали эксперименты, кишечные клетки, вырабатывающие слизь, имели самый высокий уровень поглощения микро- и нанопластики. Причем эти частицы даже проникали в клеточное ядро, содержащее генетический материал. Эти результаты свидетельствуют о ключевой роли кишечной слизи в поглощении этих частиц и подчеркивают необходимость дальнейших исследований последствий хронического воздействия на них.
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