Никогда не совмещайте эти продукты, иначе получите аллергию. Врач назвала опасные комбинации

Опасные комбинации продуктов, которые провоцируют аллергию

"Первое, что приходит в голову - бытовая аллергия на клещей домашней пыли. Это классика обращений к аллергологу не только в летний сезон, но и в течение всего года. Людей, имеющих подобный тип аллергии в анамнезе, могут ожидать неприятные сюрпризы во время отдыха на море, когда они употребляют много морепродуктов", - объясняет врач.

Именно морепродукты имеют перекрестные реакции с клещами домашней пыли. А запивая такую пищу выдержанным вином или пивом, содержащим большое количество гистамина и являющихся гистаминолибераторами, можно спровоцировать аллергическую реакцию.

"Алкоголь, кроме того, может еще и ускорять аллергические реакции. Например, у людей, страдающих аллергией на амброзию, употребление дыни или арбуза под рюмку вермута - почти гарантированно приведет к аллергии", - отмечает Левченко.

В составе этого алкогольного напитка есть полынь, которая перекрестна к амброзии. Потому это очень опасная комбинация.

"Конечно, тем у кого подобного типа аллергии нет, бояться нечего. Употребление этих продуктов и напитков не нанесет вреда", - пояснила аллерголог.

Каких продуктов нужно остерегаться при различных типах аллергии

70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, реагируют на орехи, киви, яблоки и груши, морковь. А те, у кого аллергия к пыльце полыни, могут отреагировать на сельдерей и пряные травы. Поэтому в период цветения этих растений следует избегать упомянутых продуктов в своем рационе.

При аллергии на пылевого клеща возникают отрицательные реакции организма при употреблении родственников-ракообразных: моллюсков, улиток, устриц.

Необычный перекрест - так называемый латексно-фруктовый синдром. Он возникает в людей с аллергией на латекс. Реакция происходит при употреблении разных видов растений, которые имеют в составе одинаковые белки. Натуральный латекс изготовляют из сока деревьев-каучоконосов. В соке других растений содержатся схожие молекулы. Потому и возникает реакция.

Пациентам с аллергией к латексу следует быть осторожноними с ананасами, бананами, шпинатом, картофелем и помидорами.

Очень распространена аллергия на альтернарию - это гриб, высокие концентрация спор которого наблюдаются с июня по октябрь. Аллергию к альтернарии есть у каждого пятого украинца, поэтому им нельзя употреблять шпинат.

Перекрестная аллергия к продуктам (скриншот)