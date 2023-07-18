Даже не 8 гривен! Проезд в Киеве может стать бесплатным: что известно

Стоимость проезда в транспорте Киева должна составлять около 30 гривен, но сейчас решается вопрос относительно бесплатного пользования.
Об этом заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью LIGA.net.
Кандибор считает, что цена проезда сейчас совершенно не покрывает все расходы.
"Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн - это та стоимость проезда, которая давала бы развитие. Но сегодня общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы до этого и дойдем", - сказал он.
Еще дело в том, что сегодня 50% пассажиров - это льготники.
"У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", - добавил чиновник.
Также директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА отметил, что, если резко сделать весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, а их нужно заполнить коммунальным транспортом.
По словам Кандибора, "маршрутка – это альтернатива для многих жителей".
"Коммунальный транспорт покрывает только основные артерии, а маршрутки соединяют все эти артерии, довозя людей туда, куда им нужно. Люди могут выбирать: платить 6,5 грн. или 8 грн. за коммунальный транспорт, или платить 15 грн., но ехать быстрее" , – сказал он.
То есть на сегодняшний момент речь о ликвидации маршруток вообще не идет, вместо этого планируют поднять их уровень - установить кондиционеры в салонах и т.д.
Отметим, что, например, в Харькове, Херсоне, Кривом Роге уже сделали бесплатным общественный транспорт для всех. Для проезда не нужно показывать никаких документов. И эта инициатива, кстати, отлично работает.
Отметим, что Люксембург стал первой страной в Европе, отменившей в 2020 году плату за проезд во всем общественном транспорте.
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