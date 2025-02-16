Зачем сжигают лавровый лист и почему его пепел нужно развеять. Не все это знают

Мало кто знает, но эзотерики считают лавровый лист не хорошей приправой, которую кладут в суп, а мощным "инструментом", который используют в ритуалах. Он якобы наделен невероятной энергией, способной "приманить" счастье, деньги и любовь.
Зачем жечь лаврорвый лист и в чем особенность такого ритуала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Лавровый лист считается символом удачи, счастья и исполнения желаний. И одним из самых мощных ритуалов называют именно сжигание лаврового листа.
Эзотерики верят, что когда "лаврушка" горит, она "отдает" позитивную энергию. Поэтому если вы хотите очистить дом от негатива, привлечь счастье и настроиться на волну позитивных перемен - просто сожгите листик, чтобы его запах помог избавиться от проблем.
Помимо этого, можно провести специальный ритуал на богатство. Для этого вам потребуются всего один лавровый лист, маркер, железная емкость и несколько минут времени.
Очень важно избавиться от пепла. Во-первых, так вы точно будете знать, что он не станет причиной пожара. Во-вторых, пепел лаврового листа считается "пустым", лишенным позитивной энергии. А потому его просто нужно развеять или смыть, чтобы желание сбылось еще быстрее.
Чтобы получить максимум от позитива "лаврушки", планируйте ритуал на Новолуние или Растущую Луну, когда энергия обновления и роста наиболее сильна. Также ритуал можно делать перед важными событиями или в моменты, когда хочется перемен.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, как понять, что телефонный номер принесет удачу.
Кроме этого, узнайте, каким знакам Зодиака выпадет редкий шанс на счастье.
Во время написания материала были использованы источники: ukr.media, "Радіо Трек".