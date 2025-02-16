Зачем сжигают лавровый лист и почему его пепел нужно развеять. Не все это знают

Ритуал для привлечения денег

Лавровый лист считается символом удачи, счастья и исполнения желаний. И одним из самых мощных ритуалов называют именно сжигание лаврового листа.

Эзотерики верят, что когда "лаврушка" горит, она "отдает" позитивную энергию. Поэтому если вы хотите очистить дом от негатива, привлечь счастье и настроиться на волну позитивных перемен - просто сожгите листик, чтобы его запах помог избавиться от проблем.

Помимо этого, можно провести специальный ритуал на богатство. Для этого вам потребуются всего один лавровый лист, маркер, железная емкость и несколько минут времени.

Как правильно сжигать лавровый лист для привлечения денег:

возьмите сухой лавровый лист (чем он больше и целее, тем сильнее его энергетика)

напишите на нем свое желание (по желанию)

зажгите лист над огнеупорной посудой и представьте, как ваше желание сбывается

дождитесь, пока лист догорит, а затем развейте пепел на улице или спустите в воду.

Очень важно избавиться от пепла. Во-первых, так вы точно будете знать, что он не станет причиной пожара. Во-вторых, пепел лаврового листа считается "пустым", лишенным позитивной энергии. А потому его просто нужно развеять или смыть, чтобы желание сбылось еще быстрее.

Когда можно проводить ритуал с лавровым листом

Чтобы получить максимум от позитива "лаврушки", планируйте ритуал на Новолуние или Растущую Луну, когда энергия обновления и роста наиболее сильна. Также ритуал можно делать перед важными событиями или в моменты, когда хочется перемен.