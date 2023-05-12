Зачем нужен шкафчик под духовкой. Вы удивитесь, узнав правду

Настоящее предназначение шкафчика вас удивит

В это сложно поверить, но многие используют это пространство неправильно. Кто-то вообще не открывает, а кто-то складывает туда хлам.

Однако первоначальное предназначение этого пространства заключалось в поддержании температуры только что приготовленных блюд или разогреве пищи.

При проектировании кухонных плит раньше, когда не было микроволновок, предполагалось, что после запекания в духовке вы уберете посуду с готовым блюдом в этот шкаф. Такая еда будет долго теплой, поскольку еще горячая духовка будет подогревать под ней пространство.

Как еще использовать "загадочный" ящик

Если у вас нет необходимости хранить в этом шкафчике теплые блюда, вы можете пользоваться им, как вам удобно. В том числе - хранить сковородки, противни, крышки и другой кухонный инвентарь.

Но помните, что там высокая температура, поэтому посуду с пластиковыми элементами, например ручками, там хранить не стоит.

Хранить там тарелки, бокалы, чашки тоже не нужно. Во-первых, из-за высокой температуры, во-вторых, туда может попадать жир из готовящегося в духовке блюда.

Для чего нужен поддон в духовке

Внешне поддон напоминает обычный глубокий противень и, как уверяют профессиональные повара, у него есть несколько назначений.

Именно в поддон стекает жир с жаримого мяса. Кроме того, туда можно поставить емкость с водой, если это необходимо по рецепту.