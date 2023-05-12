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Зачем нужен шкафчик под духовкой. Вы удивитесь, узнав правду

Зачем нужен шкафчик под духовкой (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Духовку мы используем, когда хотим полакомиться вкусной выпечкой или запечь мясо, рыбу, овощи. Почти под каждой духовкой есть ящик, где большинство из нас хранят сковородки, противни, формы для выпечки или что-то, что жалко выбросить. Но настоящее предназначение этого шкафчика (или ящика) совсем другое.

Для чего он нужен - узнайте ниже из материала Styler.

Настоящее предназначение шкафчика вас удивит

В это сложно поверить, но многие используют это пространство неправильно. Кто-то вообще не открывает, а кто-то складывает туда хлам.

Однако первоначальное предназначение этого пространства заключалось в поддержании температуры только что приготовленных блюд или разогреве пищи.

При проектировании кухонных плит раньше, когда не было микроволновок, предполагалось, что после запекания в духовке вы уберете посуду с готовым блюдом в этот шкаф. Такая еда будет долго теплой, поскольку еще горячая духовка будет подогревать под ней пространство.

Как еще использовать "загадочный" ящик

Если у вас нет необходимости хранить в этом шкафчике теплые блюда, вы можете пользоваться им, как вам удобно. В том числе - хранить сковородки, противни, крышки и другой кухонный инвентарь.

Но помните, что там высокая температура, поэтому посуду с пластиковыми элементами, например ручками, там хранить не стоит.

Хранить там тарелки, бокалы, чашки тоже не нужно. Во-первых, из-за высокой температуры, во-вторых, туда может попадать жир из готовящегося в духовке блюда.

Для чего нужен поддон в духовке

Внешне поддон напоминает обычный глубокий противень и, как уверяют профессиональные повара, у него есть несколько назначений.

Именно в поддон стекает жир с жаримого мяса. Кроме того, туда можно поставить емкость с водой, если это необходимо по рецепту.

Также мы писали о трех "скрытых" функциях колесика мышки, о которых мало кто знает.

Кроме того, читайте, зачем в раковине второе отверстие.

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