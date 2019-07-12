Напевно, іконка є: мережа в шоці від дитини за кермом машини

У Києві жителі зафіксували автомобіль, в якому батько посадив дитину за кермо транспортного засобу і так їхав по вулиці. Про це написав Антон Витязь на своїй сторінці в Facebook.

Антон Витязь опублікував фотографію, де видно, що дорослий чоловік посадив на коліна дитину 5-7 років і так їхав по вулиці за кермом автомобіля.

"Мабуть, у дебіла іконка є. Цю машину ми наздогнали на Радунській. Машина йшла у другому ряду – ми встигли її наздогнати і сфоткати, коли джип пригальмував біля світлофора. Мій особистий досвід на Радунській – я потрапив в ДТП, коли в нашу машину по зустрічній, через подвійну, влетів джип і розніс півмашини. Я пристебнутий, і у мене плюс-мінус міцна шафа - і то довго відходив від удару. Тому виправдання – це спокійна дорога, село – не котить. Це повноцінна дорога. З усіма ризиками на ній", - написав Витязь і додав, що за номерами – власник машини киянин, живе на Троєщині.

Фото: facebook.com/anton.vityaz

Він зазначив, що багато батьків не розуміють, якій небезпеці вони піддають дитину і вважають, що кілька кілометрів по сільській дорозі з низькою швидкістю – це безпечно.

"Цей водій у місті, де ризик простих ДТП із серії "розбили бампера" високий. Що буде при різкому гальмуванні або ударі - водій спочатку своїм тілом заведе дитину в кермо, зламавши йому грудну клітку, а потім справа довершить подушка, що стрільне... Вивчіть статистику ДТП з дітьми в машині, і наслідки, там все дуже сумно, у нас люблять без крісел і не пристебнутих", - додав автор посту.

У коментарях користувачі були шоковані такою безвідповідальною поведінкою батька, хоча багато хто зізнався, що іноді садять дітей за кермо або на коліна, але біля гаража або на дорозі біля будинку.

Скріншот коментарів (facebook.com/anton.vityaz)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаївській області загинув 10-річний хлопчик, якого батько посадив за кермо і виїхав на трасу.

А також ми розповідали про те, що в Івано-Франківській області в ДТП загинули двоє дітей.