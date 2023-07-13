Учебный год 2023-2024: названа дата начала и формат занятий

Руководителям учреждений профессионального высшего образования, профессиональных колледжей, академий и университетов рекомендуется начать учебный год 1 сентября 2023 года.

Одновременно с этим отмечается, что в соответствии с законодательством, принципами автономии и самоуправления, заведения образования могут самостоятельно определять организационную и безопасную модель проведения образовательного процесса.

"Вместе с тем, вынужденный переход заведений образования на проведение образовательного процесса в дистанционном формате, вызванный сначала эпидемией COVID-19, а затем и вооруженной агрессией РФ, в конечном итоге привел к неоспоримому снижению качества образования", - говорится в письме.

Среди проблем, которые указывают на ухудшение качества образования, названы такие:

Отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями

Большое количество домашних заданий

Технические проблемы

Недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой

Недостаток общения

Отсутствие получения действенного практического опыта

Поэтому в Минобразования рекомендуют заведениям высшего и специального высшего образования 1 сентября 2023 года максимальной перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и вместительности укрытий.

Эта рекомендация не касается заведений образования, размещенных на территориях, которые находятся в зоне боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня вражеских РСЗО, систем С-300 и аналогичных.

"Министерство в полной мере осознает вызовы, которые стоят перед заведениями в связи с возобновлением обучения в аудиторном формате, поэтому первоочередным заданием для образовательных заведений является безопасная составляющая образовательного процесса", - подчеркнули в Министерстве.

Руководителям заведений образования в июле-августе 2023 года рекомендуется приложить максимальные усилия по приведению в порядок существующих укрытий (как специализированных, так и приспособленных), в том числе с привлечением средств специального фонда, для проведения в них занятий во время воздушных тревог.