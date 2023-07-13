RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Учебный год 2023-2024: названа дата начала и формат занятий

Когда и в каком формате начнутся занятия у студентов в новом учебном году (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В Министерстве образования дали рекомендации руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования по поводу начала учебного года в 2023-2024 году. А также по поводу формата обучения.

Об этом говорится в письме Минобразования, которое опубликовано на Osvita.

Руководителям учреждений профессионального высшего образования, профессиональных колледжей, академий и университетов рекомендуется начать учебный год 1 сентября 2023 года.

Одновременно с этим отмечается, что в соответствии с законодательством, принципами автономии и самоуправления, заведения образования могут самостоятельно определять организационную и безопасную модель проведения образовательного процесса.

"Вместе с тем, вынужденный переход заведений образования на проведение образовательного процесса в дистанционном формате, вызванный сначала эпидемией COVID-19, а затем и вооруженной агрессией РФ, в конечном итоге привел к неоспоримому снижению качества образования", - говорится в письме.

Среди проблем, которые указывают на ухудшение качества образования, названы такие:

  • Отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями
  • Большое количество домашних заданий
  • Технические проблемы
  • Недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой
  • Недостаток общения
  • Отсутствие получения действенного практического опыта

Поэтому в Минобразования рекомендуют заведениям высшего и специального высшего образования 1 сентября 2023 года максимальной перейти к осуществлению образовательного процесса в аудиторном формате с учетом наличия и вместительности укрытий.

Эта рекомендация не касается заведений образования, размещенных на территориях, которые находятся в зоне боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня вражеских РСЗО, систем С-300 и аналогичных.

"Министерство в полной мере осознает вызовы, которые стоят перед заведениями в связи с возобновлением обучения в аудиторном формате, поэтому первоочередным заданием для образовательных заведений является безопасная составляющая образовательного процесса", - подчеркнули в Министерстве.

Руководителям заведений образования в июле-августе 2023 года рекомендуется приложить максимальные усилия по приведению в порядок существующих укрытий (как специализированных, так и приспособленных), в том числе с привлечением средств специального фонда, для проведения в них занятий во время воздушных тревог.

Кстати, ранее мы писали о том, что учителям в Украине могут повысить зарплаты до 40 тысяч гривен.

А еще рассказывали о том, что в Николаеве восстановили разрушенный россиянами университет.

Читайте РБК-Украина в Google News
освіта в УкраїніУчебный год