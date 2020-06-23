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Натуральні тканини виявилися шкідливішими за синтетику: у чому небезпека

STYLERЖиття    23.06.2020 - 11:31
Натуральні тканини виявилися шкідливішими за синтетику: у чому небезпека
Тканини з натуральної сировини виявилися гірше синтетики (фото: pixabay)

Вчені пояснили, в яких випадках натуральні тканини гірші за синтетичні

Натуральні тканини у деяких випадках можуть бути шкідливішими, ніж зроблені зі штучних матеріалів. І хоча люди часто віддають перевагу одягу виготовленому з тканин рослинного або тваринного походження - особливо в спеку - вони більш згубні для світового океану.

Вчені з університету Кейптауна в Південній Африці спростували переконання, що океани забруднюють мікроволокна з синтетичного одягу, що потрапляють туди після прання, пише NewScientist.

Так, в рамках одного з експериментів, вчені проаналізували 2 тисячі зразків волокон з декількох океанів - Індійського, Тихого, Атлантичного, а також Середземного моря.

Дослідники ретельно розсортували зразки, і яке ж було їх здивування, коли синтетики (поліестеру і нейлону) там виявилося лише 8,2%, волокон тканин тваринного походження (шовку і вовни) - 12,2%, решта - залишки тканин рослинного походження - 29,5% конопель і льону, 50% - бавовни.

Це дослідження дозволило зробити висновок, що натуральні волокна руйнуються не так швидко, як вважалося раніше. При цьому їхній вплив на світову екосистему поки що не до кінця досліджено, щоб вважати натуральні матеріали абсолютно безпечними.

Як ми писали раніше, укус бджоли може бути смертельно небезпечним, хто в зоні ризику і як захиститися.

Також повідомлялося, що в Україні назріває серйозна екологічна катастрофа.

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Автор: Styler

Теги Новини України экологияздоровье
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