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У Нацпарку під Києвом засікли сімейство диких тварин на прогулянці: кумедне відео

Автор: Людмила Жукова

Під Києвом зняли на відео зимову прогулянку сімейства диких кабанів. В ролик потрапили не всі тварини, бо кілька малюків-кабанчиків встигли відскочити в сторону, коли побачили камеру.

Відео опублікував начальник відділення Національного природного парку "Голосіївський" Віталій Хрунов, передає "Вечірній Київ".

Він розповів, що сімейство кабанів зафіксував на відео 14 лютого в Кончі-Заспі під Києвом.

Сімейна прогулянка кабанів у Кончі-Заспі

"Кабани у нацпарку - не рідкість. У неділю зустрів 14 великих та малих кнурів, а буває вони збираються в зграю і по 50 особин. Існує думка, що дикі свині агресивні, але це не так. Зазвичай вони полохливі й тікають від людей. Тільки коли є маленькі поросята, то свиноматка може бути небезпечна", - пояснив Віталій Хрунов.

Дикі кабани не єдині, хто потрапляє в об'єктив телефону Віталія. Нещодавно він зняв на камеру телефону лосиху з двома лосятами-підлітками.

"Було б добре отримати фінансування на спеціальну техніку для того, щоб ставити "фотопастки". Ми могли б дізнатися багато цікавого про нашу фауну, ну і, крім того - це видовищно і привертає увагу людей до тварин і нацпарку", - розповів Віталій.

Як ми раніше повідомляли, українські воїни знялися з бездомними тваринами, щоб допомогти знайти їм сім'ю.

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