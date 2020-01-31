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Нацвідбір на Євробачення: учасницю зацькували за російську мову

STYLERЖиття    31.01.2020 - 15:21
Нацвідбір на Євробачення: учасницю зацькували за російську мову
Ассоль на Нацвідборі (фото: колаж РБК-Україна)

Користувачі мережі зацькували співачку Ассоль за російську мову

Євробачення 2020 відбудеться в травні в Нідерландах. В Україні ж проходить Нацвідбір артистів, серед яких оберуть одного, хто буде представляти нашу країну на пісенному конкурсі. Українська співачка Катерина Гуменюк, яка більше відома як Ассоль, потрапила в немилість користувачів мережі через російську мову.

Співачка розповіла про ідею своєї пісні, з якою вона виступить на Національному відборі. Її пісня називається "Save it" і вона про те, як важливо берегти планету, на якій ми живемо. Вона також розповіла, що Євробачення їй потрібно для того, щоб довести, що музика може змінити світ навколо нас.

При цьому вона говорила російською мовою, що дуже не сподобалося деяким користувачам мережі. Ось що вони написали:

  • Чому російською?
  • Знову від України людина, яка не знає української. Ганьба!!!
  • Скільки вона заплатила, щоб співати у Нацвідборі? Чому по-російськи говорить??? Сором!!! Вона ні слова українською не сказала!!! Вона не може представляти Україну на конкурсі!!!

Нацвідбір на Євробачення: учасницю зацькували за російську мову

Нацвідбір на Євробачення: учасницю зацькували за російську мову

Нацвідбір на Євробачення: учасницю зацькували за російську мову

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що за результатами жеребкування, учасник від України вийде на сцену 12 травня у другій частині першого півфіналу. При цьому в першому півфіналі виступатимуть представники 17 країн, а в другому - 18. Фіналістів будуть визначати члени журі з представників Італії, Німеччини та Нідерландів.

Результати жеребкування півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2020 Фаворити Нацвідбору на Євробачення 2020 презентували свою пісню
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