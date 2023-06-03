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"Нация без элиты обречена на полный крах": актер и военный Линартович о звездах РФ

Дмитрий Линартович (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Актер и военный Дмитрий Линартович, прошедший горячие бои против российских оккупантов в Бахмуте, Соледаре и на херсонском направлении, рассказал о том, почему творческие люди в РФ трусливо молчат, сможет ли украинское общество когда-нибудь простить их и какая судьба постигнет наших звезд-предателей.

Об этом артист заявил в большом интервью РБК Украина.

Почему творческие люди в РФ молчат

"Творческие московиты не имеют свободы голоса. Это их беда. А если нация будет без элиты, людей, транслирующих высокие, вечные материи, то нация обречена на полный крах и фиаско", - говорит Дмитрий.

Он отмечает, не надо забывать, что все московиты чипированные империей еще из детского сада.

"Мы уже воюем с московитами более 400 лет, это ведь не то, что сейчас созрела современная российско-украинская война, Майдан в 2014 году, революции - нет, борьба длится более 400 лет" - говорит артист.

Линартович призывает российских актеров иметь мужество и не молчать о войне РФ против Украины.

" Украинское общество никогда не простит и не забудет расчлененных детей, изнасилованных жен, убитых мужчин и людей преклонных лет... Московитский мир ужасен, безразличен от закомплексованности. И беда в том, что они думают, что украинцы такие же, как и они. Это абсолютный абсурд", - добавляет военный.

Как нам воспринимать артистов-предателей

Некоторая часть украинских артистов даже после полномасштабного вторжения РФ осталась жить и работать в стране-агрессоре. И что еще страшнее - они молчат о войне и даже всячески избегают этого слова в публичных разговорах.

"Артисты, которые остались у московитов и делают вид, что ничего не видят - это предатели, манкурты. Я не знаю, как можно прожить всю свою жизнь в страхе. Это какая-то неполноценность, это всего бояться. Мне кажется, что лучше быть вольнодумным в системе правил, законов, конституций, а не быть таким бесхарактерным вихрем", - добавляет артист.

При этом Линартович считает, что звезды-предатели сами себя уничтожают, потому что понимают всю ситуацию и это осознание собственной ничтожности разрушает их изнутри.

Также Дмитрий отмечает, что им, как и российским артистам, закрыта дорога в Украину на многие годы после победы.

"Если российский артист приезжает сюда и здесь его принимает украинец, то он на самом деле "чухраинец" - это предатель. Потому что, как можно простить стадо, которое приходит на Киевскую Русь и начинает ножом детей резать, или брать их в плен, где их насилуют. Это нелюдь. Поэтому те, кто приглашают сюда выступать россиян, они тоже зло", - говорит актер.

Читайте также полную версию интервью Дмитрия Линартовича, в котором он рассказал об адаптации военных к гражданской жизни, целесообразности развлечений во время войны и о том, каким должен быть отечественный кинематограф после победы.

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