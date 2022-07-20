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Наталія Могилевська долучилася до психологічної консультації Фонду Ахметова у Запоріжжі

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Середа 20 липня 2022 15:07
Наталія Могилевська долучилася до психологічної консультації Фонду Ахметова у Запоріжжі Фото: Наталія Могилевська відвідала психологічні консультації Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Народна артистка України, співачка Наталія Могилевська долучилася до однієї з групових психологічних консультацій у Запоріжжі, які проводять мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Наталія Могилевська з перших днів війни залишається в Україні та допомагає людям, їздить по шпиталям, військовим частинам. Співачка має великий досвід роботи з переселенцями, охоче ділиться власною внутрішньою силою та сміливістю, прагне бути разом з народом та вірити у перемогу.

Під час зустрічі народна артистка заспівала разом із переселенцями та поділилася досвідом: як пісні та правильне дихання допомагають впоратися зі стресом. Наталія Могилевська високо оцінила психологічну допомогу від фонду.

"Фонд Ріната Ахметова - величезні молодці! Зробили психологічну безкоштовну підтримку: мобільні бригади психологів, які виїжджають на місця і дають дуже прості й зрозумілі людям механізми, алгоритми щодо того, як з цим справлятися. Уявіть собі, що відбувається зараз з Україною, і уявіть собі, яка це допомога", - каже співачка.

Якщо вам необхідна підтримка, дізнатися про дату та місце консультації психологів можна у соціальних мережах фонду.

Безкоштовні групові консультації проводять психологи мобільних бригад проєкту "Подолати", який реалізується в рамках музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Від початку війни психологічну допомогу від Фонду отримали понад 88 000 жителів країни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

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Запорожская область Наталя Могилевська
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