Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до сліз

28 червня у Євгена був день народження - йому виповнилося 33 роки. Чоловікові вдалося ненадовго приїхати додому, щоб побачитися з рідними. Він прийшов в садок до доньки, чим викликав її бурхливу радість.

На відео маленька Злата мило дивується, побачивши тата, і тут же з криками "Тато, тато!" біжить до нього і обіймає.

"У такі непрості дні просто необхідно підійти і обійняти, або просто знайти, хоча б відео, що дуже гріє. Євгене, повертайся, будь ласка, живим і вцілілим! Хай береже Господь і благословляє!" - написала в публікації Карпа.

Користувачі мережі зізналися в коментарях, що ця зустріч зворушила їх до сліз.

Зазначимо, Євген Терехов, відомий також як Титановий Джексон - ветеран АТО, і коли Росія почала повномасштабну війну проти України, він тут же відправився захищати рідну країну.

Наталка Карпа з родиною (фото: instagram.com/natalkakarpa)