Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до сліз

Українська співачка Наталка Карпа розчулила мережу милим відео, в якому відобразила несподівану зустріч своєї 2-річної дочки з чоловіком Євгеном Тереховим, який захищає Україну від російських окупантів на фронті.
Зворушливий ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
28 червня у Євгена був день народження - йому виповнилося 33 роки. Чоловікові вдалося ненадовго приїхати додому, щоб побачитися з рідними. Він прийшов в садок до доньки, чим викликав її бурхливу радість.
На відео маленька Злата мило дивується, побачивши тата, і тут же з криками "Тато, тато!" біжить до нього і обіймає.
"У такі непрості дні просто необхідно підійти і обійняти, або просто знайти, хоча б відео, що дуже гріє. Євгене, повертайся, будь ласка, живим і вцілілим! Хай береже Господь і благословляє!" - написала в публікації Карпа.
Користувачі мережі зізналися в коментарях, що ця зустріч зворушила їх до сліз.
Зазначимо, Євген Терехов, відомий також як Титановий Джексон - ветеран АТО, і коли Росія почала повномасштабну війну проти України, він тут же відправився захищати рідну країну.
Нагадаємо, ще до початку війни Наталка Карпа зізналася, що у них з чоловіком криза в шлюбі. Подружжя не живуть разом, але продовжують спілкуватися заради дочки. При цьому співачка заявляла, що готова боротися за свою сім'ю.
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